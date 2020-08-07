«Никогда не было ощущения, что нас бросили». Караник поблагодарил Президента за поддержку во время коронавируса

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Мы испытали массу эмоций за эти месяцы. Была и горечь потерь, и радость побед, но никогда не было паники. Никогда не было ощущения, что мы не справимся. И главное – никогда не было ощущения, что нас бросили.

Сейчас, оглядываясь назад, основное чувство – это гордость. Гордость за своих коллег. Гордость за страну. Гордость за то, что было сделано за годы независимости для отечественного здравоохранения и что позволило нам с честью пройти это испытание. Спасибо огромное за государственные награды для наших сотрудников, за теплые слова, которые вы сейчас постоянно повторяете в адрес работников системы здравоохранения, за меры материального стимулирования, предусмотренные вашим указом. А главное – спасибо за то, что когда вы взвалили на свои плечи этот колоссальный груз ответственности, принимая решение о стратегии борьбы с этой бедой, вы верили в нас и не сомневались, что мы пройдем там, где не прошли другие.