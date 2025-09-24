В Гомельской области началась закладка продукции в стабфонды

В Гомельской области началась закладка продукции в стабилизационные фонды. Задача – обеспечить регион отечественными фруктами и овощами в зимний период. Первым на хранение отправляется лук, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работать с этой культурой сложнее, чем с остальными – нужно дождаться высыхания головок прямо в поле. Потом их досушивают под навесом до кондиции, прежде чем поместят в подготовленные камеры. Урожай 2025 года приятно удивляет.

Мария Парфенькова, агроном:

Количество урожая лука в этом году значительно выше, по сравнению с прошлым годом – было больше мелкого лука, в этом году его почти нет. И урожайность достаточно высокая – 550 центнеров с гектара. По сравнению с прошлым годом, это просто несравнимо.

Картофель, морковь, капуста, свекла и яблоки – вот что составляет основу зимнего запаса. Всего закрома Гомельской области наполняют около 20 хозяйств.