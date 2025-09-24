В Гомельской области началась закладка продукции в стабфонды

В Гомельской области началась закладка продукции в стабилизационные фонды. Задача – обеспечить регион отечественными фруктами и овощами в зимний период. Первым на хранение отправляется лук, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гомельской области началась закладка продукции в стабилизационные фонды. Задача – обеспечить регион отечественными фруктами и овощами в зимний период. Первым на хранение отправляется лук, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работать с этой культурой сложнее, чем с остальными – нужно дождаться высыхания головок прямо в поле. Потом их досушивают под навесом до кондиции, прежде чем поместят в подготовленные камеры. Урожай 2025 года приятно удивляет.
Мария Парфенькова, агроном:
Количество урожая лука в этом году значительно выше, по сравнению с прошлым годом – было больше мелкого лука, в этом году его почти нет. И урожайность достаточно высокая – 550 центнеров с гектара. По сравнению с прошлым годом, это просто несравнимо.
Картофель, морковь, капуста, свекла и яблоки – вот что составляет основу зимнего запаса. Всего закрома Гомельской области наполняют около 20 хозяйств.
Андрей Парфеньков, руководитель фермерского хозяйства:
Вместимость наших хранилищ – это 600 тонн. Все стабфонды до 15 февраля мы заложим. И думаю, что до конца февраля мы луком обеспечены. Все будет нормально.
Вопросы продовольственной безопасности на особом контроле – запасы позволят бесперебойно поставлять овощи и фрукты в магазины и социальные учреждения вне сезона. Стабилизационные фонды в юго-восточном регионе полностью сформируют к концу осени.