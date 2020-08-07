Александр Каршакевич: «Долг каждого гражданина – проголосовать»

Новости Беларуси. 7 августа избирательные участки вновь откроют свои двери для желающих проголосовать досрочно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 7 августа избирательные участки вновь откроют свои двери для желающих проголосовать досрочно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предыдущие три дня показали интерес граждан к выборам – белорусы активно приходят на участки. Прирост каждого избирательного дня по итогам первых дней голосования составляет не менее 5 %.
Среди тех, кто уже воспользовался своим электоральным правом, люди всех возрастов и совершенно разных профессиональных интересов. На участки спешат те, кто в воскресенье, 9 августа, загружен работой, уезжает из города или просто давно определился с выбором.
Досрочно голосуют и спортсмены. Накануне такой возможностью воспользовался олимпийский чемпион Александр Каршакевич.
Александр Каршакевич, олимпийский чемпион:
Я люблю свою страну. Долг каждого гражданина – проголосовать за кандидата. Каждый человек хочет жить в спокойствии и мире. Наша страна сегодня и красивая, и уважаемая, и чисто везде, аккуратно. Я просто горжусь своей страной.
Люди спешат сделать выбор и таким образом высказать свою гражданскую позицию. Продлится досрочное голосование по 8 августа включительно. Все дни избирательные участки работают ежедневно с 10:00 утра и до 19:00. С 14:00 до 16:00 – перерыв. Для того, чтобы получить бюллетень, необходим паспорт, служебное, пенсионное удостоверения, студенческий или водительские права. Военнослужащие должны прийти с военным билетом.