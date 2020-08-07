Александр Каршакевич: «Долг каждого гражданина – проголосовать»

Новости Беларуси. 7 августа избирательные участки вновь откроют свои двери для желающих проголосовать досрочно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущие три дня показали интерес граждан к выборам – белорусы активно приходят на участки. Прирост каждого избирательного дня по итогам первых дней голосования составляет не менее 5 %.

Среди тех, кто уже воспользовался своим электоральным правом, люди всех возрастов и совершенно разных профессиональных интересов. На участки спешат те, кто в воскресенье, 9 августа, загружен работой, уезжает из города или просто давно определился с выбором.

Досрочно голосуют и спортсмены. Накануне такой возможностью воспользовался олимпийский чемпион Александр Каршакевич.

Александр Каршакевич, олимпийский чемпион:

Я люблю свою страну. Долг каждого гражданина – проголосовать за кандидата. Каждый человек хочет жить в спокойствии и мире. Наша страна сегодня и красивая, и уважаемая, и чисто везде, аккуратно. Я просто горжусь своей страной.