В преступной схеме даже главврачи больниц. Подробности дела о коррупции среди ортопедов

Новости Беларуси. Еще одна проблема, которая внедрилась в наше общество и подтачивает его изнутри, – это коррупция. Александр Лукашенко не раз уже высказывался о такого рода преступлениях, что это больше, чем нарушение закона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это ржавчина, которая съедает все на своем пути. Особенно опасны такие явления в медицине, где на кону здоровье и жизни белорусов. На неделе стало известно об очередных громких задержаниях в системе здравоохранения. На этот раз речь идет о представителях элиты белорусской медицины – врачах-ортопедах. КГБ раскрыл подробности преступной схемы, действовавшей на протяжении нескольких лет. Именитые хирурги не только делали успешные операции, но и активно занимались пиаром зарубежных эндопротезов. Естественно, делалось это не за спасибо. В итоге вместо бесплатных белорусских имплантов пациентов убеждали покупать импортные, которые по качеству ничем не отличались от наших, зато по стоимости были в разы выше. Все подробности громкого разоблачения в репортаже нашего специального корреспондента Сергея Шуманского. Скромный корпоратив столичных ортопедов. Зажигательные танцы, непринужденная обстановка, а на деле – пляски на костях.

В буквальном смысле слова. На видео директор компании, специализирующейся на поставках протезов, и врачи, которые эти самые протезы навязывали своим пациентам чуть ли не силой.

А вот и момент передачи взятки. За успешную операцию с использованием искусственного сустава определенной марки хирурги получали не только зарплату, но и откат от импортера. ​Константин Бычек о задержании ортопедов-взяточников: действовали в интересах иностранных коммерческих организаций. Подробнее здесь.

Получалось ни много ни мало по 200 евро с каждого иностранного протеза. Плюс-минус, в зависимости от сложности операции и самого импланта. При этом все пациенты могли совершенно бесплатно установить себе белорусские протезы, по качеству вполне сопоставимые с зарубежными аналогами. Но ортопеды убеждали людей, что импортные на порядок лучше и надежнее. А это в придачу ко всему еще и удар по имиджу отечественной медицины. Генпрокуратура уже начала проверку всей системы белорусского здравоохранения ​«Это повод изучить ситуацию». Андрей Швед заверил, что прокуратура проверит систему здравоохранения. Читайте здесь.

Темная схема светлых умов белорусской ортопедии работала по всей стране. В ней были замешаны как рядовые хирурги, так и заведующие отделениями и даже главврачи больниц. Продажные ортопеды вели себя без границ стеснения. Взятки брали на каждом углу: то под камерами ресторана, где регулярно тратили свои откаты, то прямо через окно больницы, где работали. ​Взятки передавали даже через окна больницы. Что известно об ортопедах, в деле которых разбирается Лукашенко. Подробнее здесь. А вот, например, конверт со взяткой как бы невзначай оказался в багажнике личного авто одного из задержанных. Рассчитывались, конечно, и в рабочих кабинетах. На видео – инициатор бизнеса, учредитель и директор фирмы, торгующей немецкими эндопротезами в Беларуси.

На этих кадрах четко видно, как женщина отсчитывает нужную сумму, кладет ее в конверт, ставит отметку в черной бухгалтерии и просит другого человека передать деньги. Дает инструкции дочери, кому и какую сумму передать. Откуда в Беларуси появилась целая сеть врачей-взяточников, читайте здесь.