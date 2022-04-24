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В преступной схеме даже главврачи больниц. Подробности дела о коррупции среди ортопедов

24 апреля 2022 16:30
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Новости Беларуси. Еще одна проблема, которая внедрилась в наше общество и подтачивает его изнутри, – это коррупция. Александр Лукашенко не раз уже высказывался о такого рода преступлениях, что это больше, чем нарушение закона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это ржавчина, которая съедает все на своем пути. Особенно опасны такие явления в медицине, где на кону здоровье и жизни белорусов.

На неделе стало известно об очередных громких задержаниях в системе здравоохранения. На этот раз речь идет о представителях элиты белорусской медицины – врачах-ортопедах. КГБ раскрыл подробности преступной схемы, действовавшей на протяжении нескольких лет. Именитые хирурги не только делали успешные операции, но и активно занимались пиаром зарубежных эндопротезов. Естественно, делалось это не за спасибо. В итоге вместо бесплатных белорусских имплантов пациентов убеждали покупать импортные, которые по качеству ничем не отличались от наших, зато по стоимости были в разы выше.

Все подробности громкого разоблачения в репортаже нашего специального корреспондента Сергея Шуманского.

Скромный корпоратив столичных ортопедов. Зажигательные танцы, непринужденная обстановка, а на деле – пляски на костях.

В преступной схеме даже главврачи больниц. Подробности дела о коррупции среди ортопедов-1

В буквальном смысле слова. На видео директор компании, специализирующейся на поставках протезов, и врачи, которые эти самые протезы навязывали своим пациентам чуть ли не силой.

В преступной схеме даже главврачи больниц. Подробности дела о коррупции среди ортопедов-4

А вот и момент передачи взятки. За успешную операцию с использованием искусственного сустава определенной марки хирурги получали не только зарплату, но и откат от импортера.

​Константин Бычек о задержании ортопедов-взяточников: действовали в интересах иностранных коммерческих организаций. Подробнее здесь.

В преступной схеме даже главврачи больниц. Подробности дела о коррупции среди ортопедов-7

Получалось ни много ни мало по 200 евро с каждого иностранного протеза. Плюс-минус, в зависимости от сложности операции и самого импланта. При этом все пациенты могли совершенно бесплатно установить себе белорусские протезы, по качеству вполне сопоставимые с зарубежными аналогами. Но ортопеды убеждали людей, что импортные на порядок лучше и надежнее. А это в придачу ко всему еще и удар по имиджу отечественной медицины. Генпрокуратура уже начала проверку всей системы белорусского здравоохранения

​«Это повод изучить ситуацию». Андрей Швед заверил, что прокуратура проверит систему здравоохранения. Читайте здесь.

В преступной схеме даже главврачи больниц. Подробности дела о коррупции среди ортопедов-10

Темная схема светлых умов белорусской ортопедии работала по всей стране. В ней были замешаны как рядовые хирурги, так и заведующие отделениями и даже главврачи больниц. Продажные ортопеды вели себя без границ стеснения. Взятки брали на каждом углу: то под камерами ресторана, где регулярно тратили свои откаты, то прямо через окно больницы, где работали.

​Взятки передавали даже через окна больницы. Что известно об ортопедах, в деле которых разбирается Лукашенко. Подробнее здесь.

А вот, например, конверт со взяткой как бы невзначай оказался в багажнике личного авто одного из задержанных. Рассчитывались, конечно, и в рабочих кабинетах. На видео – инициатор бизнеса, учредитель и директор фирмы, торгующей немецкими эндопротезами в Беларуси.

В преступной схеме даже главврачи больниц. Подробности дела о коррупции среди ортопедов-13

На этих кадрах четко видно, как женщина отсчитывает нужную сумму, кладет ее в конверт, ставит отметку в черной бухгалтерии и просит другого человека передать деньги.

Дает инструкции дочери, кому и какую сумму передать. Откуда в Беларуси появилась целая сеть врачей-взяточников, читайте здесь.

В преступной схеме даже главврачи больниц. Подробности дела о коррупции среди ортопедов-16

Информация о таком заманчивом заработке передавалась среди узких специалистов по сарафанному радио. В итоге в деле о взятках фигурируют 35 ортопедов. У некоторых врачей при обыске нашли сотни тысяч долларов наличными. А еще роскошные дома, дорогие автомобили… Но сказочная жизнь перевернулась с ног на голову. Теперь все незаконно нажитое придется вернуть. Остальное определит суд.

В преступной схеме даже главврачи больниц. Подробности дела о коррупции среди ортопедов-19

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Лукашенко: «Они собираются в ресторане, напиваются, и представитель иностранной фирмы раздает в конвертах взятки»

«У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили». Лукашенко о задержанных ортопедах

Все задержанные сейчас дают признательные показания. Некоторые уже согласны добровольно возместить ущерб. Следователи опрашивают пациентов и изучают черную бухгалтерию. Там подробно расписано: сколько, кому и за что причиталось.

Еще одна фирма в поле зрения КГБ. Известно, что она продвигала через врачей просроченные зарубежные импланты. Подробности здесь.

# Коррупция # общество # Александр Лукашенко # Сергей Шуманский # Константин Бычек # Андрей Швед # Фотофакт

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