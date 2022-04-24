В преступной схеме даже главврачи больниц. Подробности дела о коррупции среди ортопедов
Новости Беларуси. Еще одна проблема, которая внедрилась в наше общество и подтачивает его изнутри, – это коррупция. Александр Лукашенко не раз уже высказывался о такого рода преступлениях, что это больше, чем нарушение закона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это ржавчина, которая съедает все на своем пути. Особенно опасны такие явления в медицине, где на кону здоровье и жизни белорусов.
На неделе стало известно об очередных громких задержаниях в системе здравоохранения. На этот раз речь идет о представителях элиты белорусской медицины – врачах-ортопедах. КГБ раскрыл подробности преступной схемы, действовавшей на протяжении нескольких лет. Именитые хирурги не только делали успешные операции, но и активно занимались пиаром зарубежных эндопротезов. Естественно, делалось это не за спасибо. В итоге вместо бесплатных белорусских имплантов пациентов убеждали покупать импортные, которые по качеству ничем не отличались от наших, зато по стоимости были в разы выше.
Все подробности громкого разоблачения в репортаже нашего специального корреспондента Сергея Шуманского.
Скромный корпоратив столичных ортопедов. Зажигательные танцы, непринужденная обстановка, а на деле – пляски на костях.
В буквальном смысле слова. На видео директор компании, специализирующейся на поставках протезов, и врачи, которые эти самые протезы навязывали своим пациентам чуть ли не силой.
А вот и момент передачи взятки. За успешную операцию с использованием искусственного сустава определенной марки хирурги получали не только зарплату, но и откат от импортера.
Константин Бычек о задержании ортопедов-взяточников: действовали в интересах иностранных коммерческих организаций. Подробнее здесь.
Получалось ни много ни мало по 200 евро с каждого иностранного протеза. Плюс-минус, в зависимости от сложности операции и самого импланта. При этом все пациенты могли совершенно бесплатно установить себе белорусские протезы, по качеству вполне сопоставимые с зарубежными аналогами. Но ортопеды убеждали людей, что импортные на порядок лучше и надежнее. А это в придачу ко всему еще и удар по имиджу отечественной медицины. Генпрокуратура уже начала проверку всей системы белорусского здравоохранения
«Это повод изучить ситуацию». Андрей Швед заверил, что прокуратура проверит систему здравоохранения. Читайте здесь.
Темная схема светлых умов белорусской ортопедии работала по всей стране. В ней были замешаны как рядовые хирурги, так и заведующие отделениями и даже главврачи больниц. Продажные ортопеды вели себя без границ стеснения. Взятки брали на каждом углу: то под камерами ресторана, где регулярно тратили свои откаты, то прямо через окно больницы, где работали.
Взятки передавали даже через окна больницы. Что известно об ортопедах, в деле которых разбирается Лукашенко. Подробнее здесь.
А вот, например, конверт со взяткой как бы невзначай оказался в багажнике личного авто одного из задержанных. Рассчитывались, конечно, и в рабочих кабинетах. На видео – инициатор бизнеса, учредитель и директор фирмы, торгующей немецкими эндопротезами в Беларуси.
На этих кадрах четко видно, как женщина отсчитывает нужную сумму, кладет ее в конверт, ставит отметку в черной бухгалтерии и просит другого человека передать деньги.
Дает инструкции дочери, кому и какую сумму передать. Откуда в Беларуси появилась целая сеть врачей-взяточников, читайте здесь.
Информация о таком заманчивом заработке передавалась среди узких специалистов по сарафанному радио. В итоге в деле о взятках фигурируют 35 ортопедов. У некоторых врачей при обыске нашли сотни тысяч долларов наличными. А еще роскошные дома, дорогие автомобили… Но сказочная жизнь перевернулась с ног на голову. Теперь все незаконно нажитое придется вернуть. Остальное определит суд.
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Все задержанные сейчас дают признательные показания. Некоторые уже согласны добровольно возместить ущерб. Следователи опрашивают пациентов и изучают черную бухгалтерию. Там подробно расписано: сколько, кому и за что причиталось.
Еще одна фирма в поле зрения КГБ. Известно, что она продвигала через врачей просроченные зарубежные импланты. Подробности здесь.