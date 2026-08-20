МЧС провело масштабный праздник для детей в «Зубренке»

На берегу озера Нарочь в «Зубренке» развернулся масштабный «Город безопасности». Спасатели и кинологическая служба провели интерактивную программу в рамках акции «Безопасные каникулы». Детям предложили десятки активностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обучение правилам превратили в практическое летнее приключение. Организаторы ушли от лекций – навыки получали через игру, соревнования и реальные тренировочные ситуации. Участниками стали и школьники из Китая, которые прибыли в нашу страну на международную смену «Беларусь‑Китай: навстречу друг другу».

Ню Ханьюэ: Нужно приложить огромное усилие для того, чтобы сбить мячик, но при этом тебе нужно еще и сконцентрироваться на том, чтобы правильно направить поток воды. Также сотрудники очень помогали, очень хорошо объясняли, и очень понравилось, что можно было попробовать всем, и можно было попробовать по несколько раз. И также очень понравилось, что так много всего интересного и интересных локаций, не только это, но и другие.

Елена Бугаева, старший методист Института теории и практики безопасности жизнедеятельности УГЗ МЧС Беларуси:

Работники МЧС в рамках акции «Безопасные каникулы» обустроили целый городок безопасности. Интерактивные обучающие площадки, боевая одежда спасателей-пожарных, специальная аварийно-спасательная техника. Все это делает летний отдых не только увлекательным, но и полезным.

Практические занятия включали и работу в «дым‑палатке», демонстрацию возможностей кинологов, знакомство с техникой и правилами оказания первой помощи на воде. Завершился праздник яркими моментами с ростовыми куклами и вручением наглядной продукции МЧС. Как говорят специалисты, когда обучение строится на практике и эмоциях, дети усваивают жизненно важные правила быстрее и увереннее.