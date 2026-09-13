Новости по тегу #Константин Бычек

Белорусский порядок стал уже своеобразным брендом, как и безопасность.
Следственный комитет Беларуси отмечает знаковую дату – 15 лет со дня образования.
Количество нераскрытых преступлений прошлых лет сократилось в 2 раза.
В одном строю 100 новобранцев со всех регионов страны, которые приняли осознанное решение посвятить себя защите прав граждан и интересов государства.
«Мы находимся в постоянном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации», – добавил глава СК Беларуси.
При этом более 35 % преступлений, совершенных за первое полугодие 2026 года, – это киберпреступления.
«Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации».
Главной задачей маневров стала отработка слаженности действий в экстремальных условиях, максимально приближенных к боевым.
В мемориальном комплексе собрались представители власти, трудовых коллективов, общественных и молодежных организаций. К Вечному огню и скульптуре «Непокоренного человека» возложили венок от Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Новый глава Следственного комитета поблагодарил Президента за столь высокое доверие.
Обращаясь к новым руководителям, Президент четко обозначил приоритеты их работы.
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