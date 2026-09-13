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Новости по тегу #Константин Бычек

СК Беларуси – 15 лет. Рассказываем о самых громких расследованиях прошлого и настоящего
13 сентября 2026 18:05

СК Беларуси – 15 лет. Рассказываем о самых громких расследованиях прошлого и настоящего

Бычек: одна из основных задач СК Беларуси – осуществление принципа неотвратимости наказания
12 сентября 2026 10:39

Бычек: одна из основных задач СК Беларуси – осуществление принципа неотвратимости наказания

Председатель СК Беларуси: регистрируется исторический минимум преступности
11 сентября 2026 17:51

Председатель СК Беларуси: регистрируется исторический минимум преступности

Молодые сотрудники Следственного комитета Беларуси приняли присягу в Минске
09 сентября 2026 11:19

Молодые сотрудники Следственного комитета Беларуси приняли присягу в Минске

Константин Бычек рассказал, как идет расследование дела после атаки БПЛА на автобус с детьми из Беларуси
05 июля 2026 16:55

Константин Бычек рассказал, как идет расследование дела после атаки БПЛА на автобус с детьми из Беларуси

В 2025-м зафиксирован самый низкий показатель преступности за всю историю независимой Беларуси – глава СК
05 июля 2026 16:50

В 2025-м зафиксирован самый низкий показатель преступности за всю историю независимой Беларуси – глава СК

Бычек: СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по автобусу
17 июня 2026 14:40

Бычек: СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по автобусу

Следователи, судэксперты и военнослужащие Беларуси и России провели совместные учения
29 мая 2026 06:54

Следователи, судэксперты и военнослужащие Беларуси и России провели совместные учения

Трагический прообраз тысяч невинно пострадавших – Беларусь вспоминает жертв Хатынской трагедии
22 марта 2026 11:22

Трагический прообраз тысяч невинно пострадавших – Беларусь вспоминает жертв Хатынской трагедии

Благодарен, что Президентом оказано доверие возглавить Следственный комитет – Бычек
23 декабря 2025 17:27

Благодарен, что Президентом оказано доверие возглавить Следственный комитет – Бычек

Президент назначил новых руководителей Генпрокуратуры и СК. Как проходил отбор и какие задачи ждут назначенцев
23 декабря 2025 16:41

Президент назначил новых руководителей Генпрокуратуры и СК. Как проходил отбор и какие задачи ждут назначенцев

КГБ предотвратил теракт возле границы с Украиной – комментарий Следственного управления
16 февраля 2024 17:56

КГБ предотвратил теракт возле границы с Украиной – комментарий Следственного управления