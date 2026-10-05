Новости по тегу #Коррупция

Директор частного предприятия передавал взятки должностным лицам сельскохозяйственных организаций.
С февраля 2023‑го по январь 2026 года он в несколько приемов получил от представителя коммерческой организации не менее 13 тысяч 800 рублей.
Они были эквивалентны 365 тысячам долларов США. Средства перечислялись на личный криптокошелек через посредника.
Мера пресечения – подписка о невыезде – оставлена без изменения. Материалы направлены в суд. Рассмотрение уголовного дела продолжится в установленном порядке.
Главным «конструктором» аферы выступил 45-летний руководитель одного из сельхозпредприятий. Действовал он не один: в долю вошли трое подчиненных и коллеги из других агропромышленных организаций.
Следствие установило: с апреля 2024-го по апрель 2025 года руководитель госпредприятия получил более 8 800 евро.
«Несмотря на то, что мы в советские времена строили самую справедливую жизнь».
Взятку ему передали за безусловные гарантии конкретной частной организации стать избранным поставщиком дорогостоящего оборудования.
Его родной сын руководит фондом, который получал щедрые дотации от организации под названием «Польский круглый стол бизнеса».
За 10 лет количество таких правонарушений сократилось с 1,5 тысячи до 843.
Лукашенко напомнил о жестком разговоре с правительством по итогам 2025 года.
В отдельных случаях посреднические надбавки доходили до 200 %.
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