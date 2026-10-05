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Новости по тегу #Коррупция

Экономическая милиция раскрыла коррупционную схему на территории трех областей
05 октября 2026 14:08

Экономическая милиция раскрыла коррупционную схему на территории трех областей

Должностное лицо стройтреста из Орши предстанет перед судом за получение взятки
20 августа 2026 09:01

Должностное лицо стройтреста из Орши предстанет перед судом за получение взятки

В Беларуси директор агропредприятия получил взятку в криптовалюте
13 августа 2026 07:18

В Беларуси директор агропредприятия получил взятку в криптовалюте

Зарплата в конвертах! В Могилеве руководителя предприятия обвиняют в уклонении от налогов
15 мая 2026 08:36

Зарплата в конвертах! В Могилеве руководителя предприятия обвиняют в уклонении от налогов

В Витебской области вскрыли крупную махинацию в сфере АПК
03 мая 2026 13:45

В Витебской области вскрыли крупную махинацию в сфере АПК

Гендиректора мясокомбината в Брестской области будут судить – что случилось
24 апреля 2026 08:15

Гендиректора мясокомбината в Брестской области будут судить – что случилось

Лукашенко: я из абсолютно бедной семьи и видел море несправедливости
20 апреля 2026 16:46

Лукашенко: я из абсолютно бедной семьи и видел море несправедливости

Топ-менеджера предприятия энергосистемы будут судить за получение взятки в 134 тыс. рублей
15 апреля 2026 14:01

Топ-менеджера предприятия энергосистемы будут судить за получение взятки в 134 тыс. рублей

Глава МИД Польши подозревается в коррупционных махинациях
10 апреля 2026 10:59

Глава МИД Польши подозревается в коррупционных махинациях

В Беларуси снижается количество коррупционных преступлений – Генпрокуратура
24 марта 2026 13:53

В Беларуси снижается количество коррупционных преступлений – Генпрокуратура

Критика чиновников, ошибки бизнеса и лазейки для коррупции. Чем запомнилась рабочая неделя Президента
15 марта 2026 16:47

Критика чиновников, ошибки бизнеса и лазейки для коррупции. Чем запомнилась рабочая неделя Президента

«Как правило, везде фигурируют взятки». Президент о диких переплатах на закупках для госсектора
12 марта 2026 17:42

«Как правило, везде фигурируют взятки». Президент о диких переплатах на закупках для госсектора