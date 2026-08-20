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На севере Португалии бушуют крупные лесные пожары

20 августа 2026 08:52
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На севере Португалии бушуют крупные лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С огнем борются свыше тысячи спасателей, задействованы сотни единиц техники и 20 воздушных судов. Тушение осложняют крутые склоны и экстремальная жара; четверо пожарных получили травмы. Жителей ближайшей деревни эвакуировали, еще несколько населенных пунктов остаются под угрозой. С начала 2026 года в стране выгорело почти 140 тысяч гектаров леса – примерно половина этой площади уничтожена за последние дни.

# Португалия

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