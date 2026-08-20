Глобальное потепление разрушает морские экосистемы Европы

По данным экспертов, аномальная жара угрожает морским экосистемам Европы: уже фиксируется массовая гибель кораллов, водорослей и губок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это запускает цепочку катастрофических последствий – вымирают беспозвоночные, рыбы, птицы и млекопитающие. Из‑за изменений климата теплолюбивые виды вытесняют местных обитателей, меняя привычную фауну. Особенно уязвимы донные животные: не имея возможности быстро сменить место обитания, они первыми гибнут от экстремальной жары.