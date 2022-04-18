«У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили». Лукашенко о задержанных ортопедах

Новости Беларуси. Прямые поставки лекарств и контроль за ценами, исправность техники в регионах и недопустимость коррупции в здравоохранении. Эти темы обсудили 18 апреля во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: «Если вам американцы не продают лекарства, купите их в Индии, купите их на Кубе». Подробности здесь.
Обстановкой в сфере здравоохранения Александр Лукашенко интересовался детально. Президент пригласил с докладом профильного министра, генпрокурора и главу КГБ, чтобы затронуть в том числе тему, одинаково острую для медицины и закона. Разговор коснулся 35 задержанных врачей-ортопедов, подозреваемых в совершении ряда преступлений.
Лукашенко: «Они собираются в ресторане, напиваются, и представитель иностранной фирмы раздает в конвертах взятки». Читать здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сколько у нас задержано так называемых ортопедов в последнее время?
– 35 человек.
Александр Лукашенко:
35 человек. Я знаю очень хорошо ход этой операции – контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек. И уверен (меня никто в этом не разубедит), что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть. Хочу предупредить: тому, кто на беде людей наживается, пощады никогда не будет. 35 человек не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома. На карманные расходы хранили.