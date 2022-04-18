«У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили». Лукашенко о задержанных ортопедах

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сколько у нас задержано так называемых ортопедов в последнее время?

– 35 человек.

Александр Лукашенко:

35 человек. Я знаю очень хорошо ход этой операции – контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек. И уверен (меня никто в этом не разубедит), что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть. Хочу предупредить: тому, кто на беде людей наживается, пощады никогда не будет. 35 человек не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома. На карманные расходы хранили.