Ещё одна фирма в поле зрения КГБ. Известно, что она продвигала через врачей просроченные зарубежные импланты

Новости Беларуси. Еще одна проблема, которая внедрилась в наше общество и подтачивает его изнутри, – это коррупция. Александр Лукашенко не раз уже высказывался о такого рода преступлениях, что это больше, чем нарушение закона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это ржавчина, которая съедает все на своем пути. Особенно опасны такие явления в медицине, где на кону здоровье и жизни белорусов.

На неделе стало известно об очередных громких задержаниях в системе здравоохранения. На этот раз речь идет о представителях элиты белорусской медицины – врачах-ортопедах. КГБ раскрыл подробности преступной схемы, действовавшей на протяжении нескольких лет.