Прямой эфир

Ещё одна фирма в поле зрения КГБ. Известно, что она продвигала через врачей просроченные зарубежные импланты

24 апреля 2022 16:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Еще одна проблема, которая внедрилась в наше общество и подтачивает его изнутри, – это коррупция. Александр Лукашенко не раз уже высказывался о такого рода преступлениях, что это больше, чем нарушение закона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это ржавчина, которая съедает все на своем пути. Особенно опасны такие явления в медицине, где на кону здоровье и жизни белорусов.

На неделе стало известно об очередных громких задержаниях в системе здравоохранения. На этот раз речь идет о представителях элиты белорусской медицины – врачах-ортопедах. КГБ раскрыл подробности преступной схемы, действовавшей на протяжении нескольких лет.

Ещё одна фирма в поле зрения КГБ. Известно, что она продвигала через врачей просроченные зарубежные импланты-1

В поле зрения КГБ находится еще одна фирма. Подробности пока под секретом, но известно, что ее сотрудники и вовсе продвигали через врачей просроченные зарубежные импланты. Там речь также идет о сотнях тысяч долларов, заработанных на человеческом здоровье, а иногда и жизнях.

Читайте также:

Лукашенко: «Они собираются в ресторане, напиваются, и представитель иностранной фирмы раздает в конвертах взятки»

«У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили». Лукашенко о задержанных ортопедах

В преступной схеме замешаны даже главврачи больниц. Подробности дела о коррупции среди ортопедов

# Коррупция # общество # Александр Лукашенко # Сергей Шуманский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В преступной схеме даже главврачи больниц. Подробности дела о коррупции среди ортопедов
24 апреля 2022 16:30

В преступной схеме даже главврачи больниц. Подробности дела о коррупции среди ортопедов

О докладе ICAO, чартерных рейсах и проекте аэроэкспресса. Артём Сикорский о положении дел у национального авиаперевозчика
24 апреля 2022 16:30

О докладе ICAO, чартерных рейсах и проекте аэроэкспресса. Артём Сикорский о положении дел у национального авиаперевозчика

Снос памятников советским воинам и возрождение нацизма. Как не позволить забыть историю – мнение сенатора Калины Капуцкой
24 апреля 2022 13:46

Снос памятников советским воинам и возрождение нацизма. Как не позволить забыть историю – мнение сенатора Калины Капуцкой