Взятки передавали даже через окна больницы. Что известно об ортопедах, в деле которых разбирается Лукашенко
Новости Беларуси. Впервые в публичном доступе кадры задержания коррупционеров-ортопедов. В КГБ рассказали подробности преступной схемы в здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Врачи не только делали операции, но и активно занимались пиаром зарубежных эндопротезов. Не бесплатно, конечно. Вот они, настоящие патриоты страны. В кавычках, конечно.
В итоге нанесен ущерб имиджу здравоохранения и обмануты сотни пациентов. Вместо бесплатных отечественных имплантов их убеждали покупать импортные. Наверняка говорили, что, мол, качественнее. Известная схема.
Подробности у Евгения Пустового.
Танцы на костях. Почти в буквальном смысле. Так мило в компании друзей отдыхают столичные ортопеды. Отмечают ряд успешных операций. Имеют право. Только вот успешными они считали лишь хирургические операции с использованием заморских эндопротезов.
Врачи передают деньги прямо под камерой ресторана. Вот кадры.
Врачи вели себя без границ стеснения. Вот и очередную взятку берут, не стесняясь, прямо под камерами ресторана, где и отмечали успех бизнеса. Здесь их и задержали сотрудники КГБ.
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В КГБ рассказали подробности уголовного дела о коррупции в здравоохранении
Преступная дилерская сеть опутала всю страну. Минск, Брест, Гомель, Витебск. Взятки передавали через окна больницы. У одного из врачей при обыске обнаружено 300 тысяч евро.
Другие тоже не бедствовали. Например, вот личный дом ортопеда, особняк жены и такой же у дочери. Некоторые врачи добровольно возмещают ущерб. Но следствие продолжается.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В поле зрения КГБ – еще одна фирма. Ее сотрудники вообще через врачей продвигали просроченные импортные эндопротезы. Прибыль и откаты были поставлены на конвейер. Дорогостоящие дома, машины, банкеты. Еще и на карманные расходы оставалось. Недовольство у фигурантов дела вызывали лишь строгие белорусские законы. Видимо, не зря возмущались.
Лукашенко: «Они собираются в ресторане, напиваются, и представитель иностранной фирмы раздает в конвертах взятки». Читать здесь.