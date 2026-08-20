Совет Республики запустил платформу «Лицом к истории: женский путь Беларуси»

Совет Республики совместно с Институтом истории Академии наук запустил цифровую платформу «Лицом к истории: женский путь Беларуси». Проект рассказывает о женщинах, внесших значимый вклад в развитие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке собраны биографии известных белорусок – от Евфросинии Полоцкой и Анастасии Слуцкой до героинь Великой Отечественной войны и современниц. Материалы основаны на архивных и исторических источниках и структурированы по периодам: Средневековье, Новое и Новейшее время, а также отдельный раздел о военных годах. База данных задумана как живой реестр – ее будут регулярно пополнять.

Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Конечно, главная цель – это сохранение исторической памяти о женщинах-белорусках. Ну и, безусловно, вот воссоздание того образа в той или иной местности современной Беларуси, где жили наши женщины. Сейчас можно сказать, что это старт проекта. Он наполняется. Порядка 110 героинь уже занесены. Эта платформа развернута на сайте Совета Республики Национального собрания. И мы планируем каждый день наполнять, чтобы история белоруски, ее вклад в развитие белорусского общества был максимально масштабно и эффективно отражен.

Платформу планируют использовать в образовательном процессе: материалы подойдут для уроков истории и классных часов, чтобы показать молодежи роль женщин в истории Беларуси.