Втоpая точка кругосветки: армянский блогер пригнал в Беларусь самодельный автодом

Армянский блогер Герберт Хачатурян пригнал в Беларусь самодельный автодом – наша страна стала второй точкой его кругосветного маршрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внутри дома на колесах – спальня, кухня с плитой, картины Пикассо и сувениры из Беларуси. Блогер уже полтора месяца путешествует по стране: изначально двухнедельный маршрут по достопримечательностям решил продлить – покорили гостеприимство белорусов и красота нашей природы.

Герберт Хачатурян, путешественник:

В дороге встречаются люди и говорят: «А ты что, ты не слышал про Браславские озера? Ты что, нет у тебя в списке их? Надо обязательно заехать». Все очень дружелюбные, гостеприимные, аккуратные, чистые и очень-очень воспитанные. В Беларуси самый воспитанный народ из всех, которых я знаю.

На борту автодома – девиз о том, что у человечности нет границ. Блогер планирует объехать всю планету. Следующая точка маршрута – Казахстан.