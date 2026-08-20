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Втоpая точка кругосветки: армянский блогер пригнал в Беларусь самодельный автодом

20 августа 2026 08:49
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Армянский блогер Герберт Хачатурян пригнал в Беларусь самодельный автодом – наша страна стала второй точкой его кругосветного маршрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Втоpая точка кругосветки: армянский блогер пригнал в Беларусь самодельный автодом-2

Внутри дома на колесах – спальня, кухня с плитой, картины Пикассо и сувениры из Беларуси. Блогер уже полтора месяца путешествует по стране: изначально двухнедельный маршрут по достопримечательностям решил продлить – покорили гостеприимство белорусов и красота нашей природы.

Втоpая точка кругосветки: армянский блогер пригнал в Беларусь самодельный автодом-4

Герберт Хачатурян, путешественник:
В дороге встречаются люди и говорят: «А ты что, ты не слышал про Браславские озера? Ты что, нет у тебя в списке их? Надо обязательно заехать». Все очень дружелюбные, гостеприимные, аккуратные, чистые и очень-очень воспитанные. В Беларуси самый воспитанный народ из всех, которых я знаю.

На борту автодома – девиз о том, что у человечности нет границ. Блогер планирует объехать всю планету. Следующая точка маршрута – Казахстан.

# Путешествия

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