О докладе ICAO, чартерных рейсах и проекте аэроэкспресса. Артём Сикорский о положении дел у национального авиаперевозчика

Новости Беларуси. Все новые правила регулируют движение и в небе. То санкции, то ковид, то другие ограничения вступают в силу. Как преодолеть эту турбулентность, нужна ли кислородная маска нашему национальному авиаперевозчику и куда полетим летом? Эти и другие вопросы мы обсудили с директором Департамента по авиации Артемом Сикорским в студии программы «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Артем Игоревич, хотелось бы начать нашу беседу с такой темы, что Россия некоторое время назад объявила о закрытии какой-то части воздушного пространства. Как это решение отразилось на состоянии нашего авиаперевозчика? Как коснулось Беларуси решение о закрытии некоторой части воздушного пространства?

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Мы сейчас внимательно отслеживаем ситуацию с открытием этой зоны, потому что она значительно влияет как на длительность перелета, так и на экономические показатели каждого рейса. Но все это не имеет никакого значения, если не будет обеспечена безопасность. Как Департамент по авиации мы получаем информацию из различных источников, анализируем ее, и в случае открытия этой зоны Российской Федерации мы из всех источников еще раз дополнительно проанализируем информацию и примем решение допускать наших перевозчиков по полетам по определенным маршрутам после того, как мы будем уверены и у нас будут определенные гарантии безопасности воздушных перевозок. Ольга Коршун:

Как санкции на данный момент отразились на состоянии нашего национального авиаперевозчика? Артем Сикорский:

Во-первых, надо говорить не только про авиационного перевозчика. Департаменту по авиации подчинены еще и национальные аэропорты, аэропорты областные, «Белаэронавигация». По всем предприятиям, еще раз повторюсь, разработаны антикризисные планы мер. В первую очередь они направлены на то, чтобы максимально сохранить трудовые коллективы, потому что подготовить авиационного специалиста – это не только время, но и значительные затраты. Специалисты авиационные востребованы по всему миру. Мы обеспечиваем, соответственно, финансовую устойчивость нашим предприятиям, внимательно следим за всеми теми ситуациями, которые происходят, новыми вызовами, которые фактически не то, что за сутки – по часам, бывает, меняется ситуация.

Ольга Коршун:

Кстати, о санкциях. Одним из поводов для их введения был инцидент с посадкой самолета, на котором был Протасевич. ICAO грозилась опубликовать какой-то доклад, который все расставит по местам, все всем докажет и расскажет. Сейчас как себя ведет эта организация? Этот доклад был разгромный для тех, кто нас обвинял в перехвате воздушного судна Артем Сикорский:

Если вспомним, как это все происходило, то действительно был опубликован доклад. Он был разгромный не для нас, а был разгромный для тех, кто нас обвинял в перехвате воздушного судна. В том докладе были все ответы на эти вопросы. Вместе с тем этот доклад не устроил определенные западные страны. Поэтому под давлением этих западных стран, которое мы наблюдали в ходе 225-й сессии, фактически ICAO приняла решение доработать этот доклад, чтобы привести к тому виду, который ожидают наши западные партнеры.

Ольга Коршун:

Давайте о более приземленных делах. Все вышеперечисленные факторы наверняка повлияли на состояние дел, тут как ни крути, но тем не менее можем ли мы надеяться, что продолжится вот эта работа по благоустройству нашего аэропорта? Мы все ждем, что аэроэкспресс пойдет. О проекте аэроэкспресса и модернизации аэровокзального комплекса Артем Сикорский:

Продолжается модернизация действующего аэровокзального комплекса. Если мы говорим про аэроэкспресс, эта тема больше про деньги. Никто не будет вкладывать деньги в тот проект, который нецелесообразен. В настоящее время его реализация в связи с этими условиями немного приостановлена, я имею в виду практическую реализацию. Вместе с тем идет проектирование. Мы сейчас вместе с проектировщиком, с Национальным аэропортом, обсуждаем варианты входной группы. Оно подразумевает как эстетические моменты, так и практические. В основном, например, те же «сухие ноги», чтобы пассажир, который выходит из электрички, когда прибывает в аэропорт, он комфортно проследовал к стойкам регистрации и в последующем для того, чтобы вылететь. Это все должно быть комфортно. В силе у нас строительство, подходы по строительству уже следующего терминала. Он нам необходим для того, чтобы обслуживать широкофюзеляжные самолеты. Мы эту тему с себя не снимаем.

Ольга Коршун:

Скоро лето, и несмотря на какие-то негативные последствия, мы все равно хотим отдыхать, летать куда-то за границу. Возможно, какие-то новые чартерные рейсы появятся, новые направления откроются для белорусов? Из каких областных городов мы тоже сможем полететь куда-то, где тепло и море? Появятся ли новые чартерные рейсы и направления для белорусов? Артем Сикорский:

Условно говоря, мы видим сейчас высокий спрос на полеты, которые предлагают из областных аэропортов компании. Авиакомпания готова прийти. Но нет определенной работы со стороны туристических агентств, туристических фирм, которые будут выкупать определенные места на этих самолетах, и так далее. Поэтому сейчас разрешения авиационным перевозчикам, в том числе иностранным, выданы. И для полетов из областных аэропортов мы также планировали определенные чартерные программы как силами отечественного перевозчика, так и иностранных. Ольга Коршун:

У нас с Россией сейчас во многих сферах идет настоящее сближение – не на бумаге, не формально, а реально. Наше небо будет тоже сближаться? О сотрудничестве с Россией в сфере авиации