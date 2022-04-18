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«Это повод изучить ситуацию». Андрей Швед заверил, что прокуратура проверит систему здравоохранения

18 апреля 2022 14:18
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Новости Беларуси. Прямые поставки лекарств и контроль за ценами, исправность техники в регионах и недопустимость коррупции в здравоохранении. Эти темы обсудили 18 апреля во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили». Лукашенко о задержанных ортопедах. Читать здесь.

Случай должен стать поучительным для Минздрава и не только. Контроль за добросовестностью и законностью в медицинской сфере – за Генеральной прокуратурой. Ведомство обещает проверить дельцов, которые хотят нажиться на здоровье белорусов.

«Это повод изучить ситуацию». Андрей Швед заверил, что прокуратура проверит систему здравоохранения-1

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Новые факты разоблачения коррупции в системе здравоохранения – это повод изучить ситуацию по отдельным направлениям в данной сфере. Всем хорошо известны жесткие требования главы государства по бескомпромиссной борьбе с коррупцией, невзирая на должности и прошлые заслуги. По поручению Президента Республики Беларусь прокуратура совместно с иными государственными органами тщательно проверит вопросы обоснованности посредничества в сфере здравоохранения, очередность оказания медицинских услуг и другие волнующие наших граждан вопросы.

Лукашенко: «Они собираются в ресторане, напиваются, и представитель иностранной фирмы раздает в конвертах взятки». Подробнее.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Андрей Швед # Александр Лукашенко # Фотофакт

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