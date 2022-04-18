«Это повод изучить ситуацию». Андрей Швед заверил, что прокуратура проверит систему здравоохранения

Новости Беларуси. Прямые поставки лекарств и контроль за ценами, исправность техники в регионах и недопустимость коррупции в здравоохранении. Эти темы обсудили 18 апреля во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили». Лукашенко о задержанных ортопедах. Читать здесь.
Случай должен стать поучительным для Минздрава и не только. Контроль за добросовестностью и законностью в медицинской сфере – за Генеральной прокуратурой. Ведомство обещает проверить дельцов, которые хотят нажиться на здоровье белорусов.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Новые факты разоблачения коррупции в системе здравоохранения – это повод изучить ситуацию по отдельным направлениям в данной сфере. Всем хорошо известны жесткие требования главы государства по бескомпромиссной борьбе с коррупцией, невзирая на должности и прошлые заслуги. По поручению Президента Республики Беларусь прокуратура совместно с иными государственными органами тщательно проверит вопросы обоснованности посредничества в сфере здравоохранения, очередность оказания медицинских услуг и другие волнующие наших граждан вопросы.
Лукашенко: «Они собираются в ресторане, напиваются, и представитель иностранной фирмы раздает в конвертах взятки». Подробнее.