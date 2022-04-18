Лукашенко: «Они собираются в ресторане, напиваются, и представитель иностранной фирмы раздаёт в конвертах взятки»

Новости Беларуси. Прямые поставки лекарств и контроль за ценами, исправность техники в регионах и недопустимость коррупции в здравоохранении. Эти темы обсудили 18 апреля во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: «Если вам американцы не продают лекарства, купите их в Индии, купите их на Кубе». Подробности здесь.
Непримиримость с нечистыми на руку сотрудниками в любой сфере – характерная черта политики Александра Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что избегать посредничества в закупках требует не впервые. Лекарства и медицинские изделия можно приобретать напрямую, причем даже в санкционных условиях. Это предотвратит коррупционные посягательства и даст возможность пациентам выбирать необходимые изделия в отечественной и импортной линейках.
«У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили». Лукашенко о задержанных ортопедах. Читать здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хотелось бы сегодня в присутствии главного блюстителя нашего закона, генерального прокурора, определиться, что мы будем делать с этими мерзопакостными людьми. Я знаю ваши обращения с просьбой взять их на поруки. Не простить, а взять на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству. Направить их, по вашему решению, в какую-то структуру для работы. Естественно, здравоохранения по специальности. Печально, что туда попался, грубо говоря, и «лечащий врач Президента» (я его так в кавычках называю), который не единожды и Президента обследовал. Я очень огорчен этим фактом, но закон есть закон – он един для всех.
Что мы будем делать с этой полусотней человек, которые были уличены в коррупции, которые брали от жуликов иностранного разлива и наших, которые представляли здесь немецкие и другие компании и которые делили эти деньги? Слушайте, до чего дошло. Я не зря сказал, что контролировал. Мы давно выявили этот процесс. И я спецслужбам не разрешал даже докладывать, не имея оснований. Но когда они собираются в ресторане, напиваются, и представитель иностранной фирмы раздает в конвертах взятки, естественно, под камеру, и когда мне это докладывают, какое должно быть мое решение? Пусть подумают, как жить дальше. Сегодня попробуем принять решение по этому факту. Но главный же вопрос в том, почему мы в достаточном количестве не проводили рекламную кампанию для людей, которые суставы меняют или еще что-то, и не завозили запчасти для человеческого организма по линии государства. Но если кто-то хочет, считая, что отечественное – это некачественное, покупайте. Они же покупали, только платили втридорога, потому что взятки входили в цену этого товара.