Лукашенко: «Они собираются в ресторане, напиваются, и представитель иностранной фирмы раздаёт в конвертах взятки»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотелось бы сегодня в присутствии главного блюстителя нашего закона, генерального прокурора, определиться, что мы будем делать с этими мерзопакостными людьми. Я знаю ваши обращения с просьбой взять их на поруки. Не простить, а взять на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству. Направить их, по вашему решению, в какую-то структуру для работы. Естественно, здравоохранения по специальности. Печально, что туда попался, грубо говоря, и «лечащий врач Президента» (я его так в кавычках называю), который не единожды и Президента обследовал. Я очень огорчен этим фактом, но закон есть закон – он един для всех.

Что мы будем делать с этой полусотней человек, которые были уличены в коррупции, которые брали от жуликов иностранного разлива и наших, которые представляли здесь немецкие и другие компании и которые делили эти деньги? Слушайте, до чего дошло. Я не зря сказал, что контролировал. Мы давно выявили этот процесс. И я спецслужбам не разрешал даже докладывать, не имея оснований. Но когда они собираются в ресторане, напиваются, и представитель иностранной фирмы раздает в конвертах взятки, естественно, под камеру, и когда мне это докладывают, какое должно быть мое решение? Пусть подумают, как жить дальше. Сегодня попробуем принять решение по этому факту. Но главный же вопрос в том, почему мы в достаточном количестве не проводили рекламную кампанию для людей, которые суставы меняют или еще что-то, и не завозили запчасти для человеческого организма по линии государства. Но если кто-то хочет, считая, что отечественное – это некачественное, покупайте. Они же покупали, только платили втридорога, потому что взятки входили в цену этого товара.