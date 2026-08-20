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Должностное лицо стройтреста из Орши предстанет перед судом за получение взятки

20 августа 2026 09:01
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Прокуратура Витебской области направила в суд Новополоцка уголовное дело о взяточничестве, возбужденное ранее Генеральной прокуратурой. Фигурант – должностное лицо строительного треста, которому инкриминируется получение взятки в крупном размере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следствие установило: мужчина работал производителем работ, затем возглавил строительное управление в Орше. С февраля 2023‑го по январь 2026 года он в несколько приемов получил от представителя коммерческой организации не менее 13 тысяч 800 рублей. Деньги переводились в том числе на его банковский счет. 

Должностное лицо стройтреста из Орши предстанет перед судом за получение взятки-2

Виктория Драгель, старший помощник прокурора Витебской области:
За это вознаграждение руководитель гарантировал решение вопросов в пользу данной компании. Он лично подписывал акты приемки строительно-монтажных работ по договору субподряда и обязывал подчиненных принимать эти работы без препятствий. Кроме того, фигурант передавал фирме служебную информацию о финансах треста, объемах и стоимости работ. Эти сведения помогали коммерческой организации заключать новые договоры и продолжать сотрудничество. 

Уголовное дело расследовало управление Следственного комитета по Витебской области. Прокуратура признала обвинение обоснованным и квалифицировала действия фигуранта по статье Уголовного кодекса. Мера пресечения – домашний арест – оставлена без изменения.

# Коррупция

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