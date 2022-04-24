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Советы лунного календаря на конец апреля: в какие дни нельзя заниматься растениями?

24 апреля 2022 13:14
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Самое время сверить садово-огородные дела с лунным календарем. Как планировать апрель? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».  

Советы лунного календаря на конец апреля: в какие дни нельзя заниматься растениями?-1

25 апреля любые работы, связанные с жизнедеятельностью растений, (посев, посадка, пересадка), нежелательны. 26 и 27 апреля благоприятные дни для посадки раннего картофеля, редиса, свеклы, моркови, гороха, фасоли и арахиса. Также можно высаживать рассаду в теплицу.

Календарь рекомендует сеять овощные, тыквенные и пасленовые растения: огурцы, помидоры, перцы, баклажаны. А вот заниматься обработкой от вредителей и болезней не стоит. 28 и 29 апреля не стоит заниматься посадками, в эти дни растения лучше не беспокоить.  

Советы лунного календаря на конец апреля: в какие дни нельзя заниматься растениями?-4

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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