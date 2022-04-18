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Константин Бычек о задержании ортопедов-взяточников: действовали в интересах иностранных коммерческих организаций

18 апреля 2022 16:52
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Новости Беларуси. Впервые в публичном доступе кадры задержания коррупционеров-ортопедов. В КГБ рассказали подробности преступной схемы в здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:
Врачи не только делали операции, но и активно занимались пиаром зарубежных эндопротезов. Не бесплатно, конечно. Вот они, настоящие патриоты страны. В кавычках, конечно.

В итоге нанесен ущерб имиджу здравоохранения и обмануты сотни пациентов. Вместо бесплатных отечественных имплантов их убеждали покупать импортные. Наверняка говорили, что, мол, качественнее. Известная схема.

Константин Бычек о задержании ортопедов-взяточников: действовали в интересах иностранных коммерческих организаций-1

Константин Бычек, заместитель начальника Следственного управления КГБ:
Отдельная категория врачей-ортопедов и руководителей белорусских учреждений здравоохранения, действуя в интересах иностранных коммерческих организаций, используя свое служебное положение, создавали условия для приобретения и установки белорусским пациентам эндопротезов конкретных иностранных производителей. За эти действия представители иностранных компаний передавали белорусским врачам незаконное денежное вознаграждение.

Врачи вели себя без границ стеснения. Вот и очередную взятку берут, не стесняясь, прямо под камерами ресторана, где и отмечали успех бизнеса. Здесь их и задержали сотрудники КГБ.

Константин Бычек о задержании ортопедов-взяточников: действовали в интересах иностранных коммерческих организаций-4

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# Коррупция # общество # Константин Бычек # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Евгений Пустовой # Фотофакт

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