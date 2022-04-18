Константин Бычек о задержании ортопедов-взяточников: действовали в интересах иностранных коммерческих организаций

Новости Беларуси. Впервые в публичном доступе кадры задержания коррупционеров-ортопедов. В КГБ рассказали подробности преступной схемы в здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:

Врачи не только делали операции, но и активно занимались пиаром зарубежных эндопротезов. Не бесплатно, конечно. Вот они, настоящие патриоты страны. В кавычках, конечно.

В итоге нанесен ущерб имиджу здравоохранения и обмануты сотни пациентов. Вместо бесплатных отечественных имплантов их убеждали покупать импортные. Наверняка говорили, что, мол, качественнее. Известная схема.