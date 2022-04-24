Снос памятников советским воинам и возрождение нацизма. Как не позволить забыть историю – мнение сенатора Калины Капуцкой

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Созидание – ментальная черта белорусов. Да еще толокой! Испокон веков это традиция – вместе решать дела и помогать друг другу. К слову, труд и облагораживает человека, особенно когда целью становятся светлые идеи преображения родной страны. Никто кроме нас не сохранит и не приумножит наследие предков. Таков закон жизни и истории. Инсинуации истории, глобальная нечистоплотность политических игроков, грязная информационная война и пресловутые двойные стандарты – все это реалии изменчивого мира. Потому сейчас особенно ценно понимание чистоты речи помыслов, что нас окружают. А ведь это все зависит от наших действий. И повод найдется. Недавний республиканский субботник. Разрядка активных и неравнодушных – огромная польза для всей страны.

Никита Рачиловский:

Ведь это нужно не для галочки, а для нас самих же, ведь это наши родные земля и дом. Совет Республики, естественно, не остался в стороне. Сенаторы в разных уголках Синеокой устроили рабочую субботу. В Год исторической памяти, конечно, акцент на благоустройство мест захоронения жертв геноцида белорусского народа, памятных мест. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, члены Президиума, сотрудники Секретариата и Молодежный парламент трудились в Минске на мемориальном комплексе в Масюковщине. Здесь в годы войны размещался крупнейший концлагере смерти «Шталаг-352», где погибли более 80 тысяч военнопленных и мирных жителей. Помнить о тех страшных событиях, бережно хранить память, чтить и отдавать дань уважения всем, кто встал на защиту родной земли и кто погиб от руки инфицированных коричневой чумой – нацизмом – наша священная обязанность. Генетический код, который не взломать западным историческим хакерам. 16 апреля, в рамках мероприятий, посвященных Году исторической памяти, стартовал мультимедийный проект «Совет Республики помнит…». Сохранение памяти о Великой Победе и защитниках Отечества, популяризация истории нашей Родины через рассказы о маленьких и больших подвигах, из которых сложилась триумфальная Победа – цели проекта.

Никита Рачиловский:

О личном через призму памяти. Сенат совершит транзит в прошлое. Члены Совета Республики делятся воспоминаниями о своих родственниках, близких людях, которые принимали участие в боевых действиях, работали в тылу в период Великой Отечественной, восстанавливали страну в послевоенные годы. Кроме этого, проект станет гидом по патриотическому маршруту работы парламентариев. Сенаторы будут заниматься вопросами увековечения исторической памяти, организацией встреч с ветеранами, трудовыми коллективами, молодежью, а также участвовать в реконструкции мемориалов и памятных мест. Помнить, нельзя забыть. У белорусов нет исключений в пунктуации этого сакрального заключения. Запятая поставлена – и точка. Не случаются ли трудности перевода этого утверждения в других странах? Это, а еще тему сохранения исторической памяти обсудим с нашим гостем – заместителем председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, директором средней школы № 14 Молодечно Калиной Капуцкой. «Историческая память соединяет поколения» Никита Рачиловский:

Почему так важно хранить и передавать историческую память?

Калина Капуцкая, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

У каждого из нас есть прошлое, настоящее и будущее. И у меня и у вас, Никита. И вы знаете, исключить что-то одно из этого триединства невозможно, а тем более исключить прошлое. Прошлое – это наша память, а историческая память – это наша вторая фамилия. Потому что она говорит о том, кто мы такие, чьи мы дети, на какой земле мы живем, как вообще мы отстояли эту землю. Историческая память соединяет поколения. И главное звено, которое нас соединяет, это память о Великой Победе. И я считаю нашим долгом эту память передать в будущему молодому поколению. Потому что нужно помнить, что война – это большая беда. Нужно помнить, чтобы эта большая беда никогда больше не повторилась, и чтобы понимать, что мы – единый народ. «Бандера, пособник фашистов, сегодня возведен в ранг национального героя» Никита Рачиловский:

Сегодня, к сожалению, в некоторых странах видны явные следы возрождения нацизма и его элементов, которые получают поддержку даже на государственном уровне. Как вы к этому относитесь, неужели люди стали забывать уроки прошлого?

Калина Капуцкая:

Действительно, уроки прошлого часто забываются, а может быть, эти уроки сознательно стирают. Сегодня идет пересмотр истории, пересмотр итогов Второй мировой войны. Самое печальное, что все это сопровождается возрождением нацизма. Мы, конечно, думали, что фашизм и нацизм навсегда остались в прошлом, но то, что сегодня происходит, говорит об обратном. Мы можем посмотреть на соседние страны, например, Литва. Там еще в 2018 году был принят закон, который уравнивает статус ветеранов Великой Отечественной войны. Как тех, кто воевал на стороне Советского Союза, так и тех, кто воевал на стороне фашисткой Германии. В той же Латвии проходят марши ветеранов «Ваффен-СС», которые там поддерживаются государством. Если взять Эстонию, то там уже на государственном уровне, и там это уже стало традицией, проходят такие слеты ветеранов 20-й бригады «Ваффен-СС», эстонской бригады. Молодежь сегодня возлагает цветы к тем местам, которые увековечивают эту бригаду, и даже в прямом доступе в стране разрешена продажа нацистской символики. Сегодня мы можем посмотреть на Италию, где правительство раздумывает над восстановлением музея фашизма на родине Муссолини. Сегодня в Черногории, например, на месте концентрационного лагеря собираются открыть пляжный курорт. И самое, наверное, печальное то, что происходит в Украине. Это специальная военная операция. Почему она идет? Потому что там Бандера, пособник фашистов, сегодня возведен в ранг национального героя. Там проходят факельные шествия в честь его дня рождения и все это поддерживается государством. Я считаю, что никакая национальная идея не может оправдать его военные преступления и сотрудничество с нацистами. Сегодня, мне кажется, что мировое сообщество должно обратить внимание, потому что возрождение таких преступных идеологий, как нацизм и фашизм, противоречит любым международным договоренностям, которые и были подписаны для того, чтобы новой войны не случилось. Капуцкая о поляках: «Они плакали от счастья и благодарили советских солдат»

Никита Рачиловский:

Пока мы сохраняем память о подвиге советского народа, в Польше сносят памятники советским воинам-освободителям. Для чего это нужно, как вы к этому относитесь? Калина Капуцкая:

Как можно относиться к тому, что поляки сегодня воюют с памятниками, фактически с мертвыми людьми? Планируется, что на территории Польши будет уничтожено около 500 памятников. Но давайте вспомним, что же говорили те же поляки, когда наши советские солдаты освобождали узников концентрационных лагерей? Тогда они плакали от счастья и благодарили советских солдат. И мне кажется, что сегодня, уничтожая памятники в своей стране, они просто уничтожают свою родную историю. Русофобия является трендом в Западной Европе Никита Рачиловский:

Возможно, полякам стало стыдно, что когда-то они были благодарны советским людям за то, что они их освободили? Калина Капуцкая:

Мне кажется, что рядовых граждан Польши эти памятники совсем не волновали, они им не мешали. Это работа правительства, которое в угоду своему старшему брату зарабатывают политические очки на русофобии, которая сегодня является трендом в Западной Европе.

Никита Рачиловский:

Уничтожение памятников тем, кто боролся с нацизмом, – это и есть его поддержка. Калина Капуцкая:

Мы так расцениваем и оцениваем этот факт. Но тут же можно также обратить внимание на то, что польское правительство не понимает, что тем самым раскалывается и польское общество на два лагеря: те, которые поддерживают данную политику, и те, которые против. Никита Рачиловский:

Как вы считаете, в новом школьном учебнике по истории Великой Отечественной войны нужно ли проводить историческое сравнение и показывать, как в современном обществе некоторые страны пытаются возродить нацизм и переписать историю? Калина Капуцкая:

Чтобы наши учащиеся могли сами объективно оценить то, что происходило в нашей стране, они должны иметь возможность сравнить на страницах этого учебника взгляд на те или иные события со стороны западных стран. Как для них легко черное становится белым, а белое – черным. Капуцкая: мой дед Микола Ракитный – белорусский писатель, который прошел войну и был дважды ранен

Никита Рачиловский:

Не могли бы вы поделиться воспоминаниями из своей семьи про родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне? Калина Капуцкая:

Мой дед Микола Ракитный – белорусский писатель, который воевал, прошел войну с 1939 года по 1946-й, был дважды ранен, награжден орденом Отечественной войны II степени. Самое интересное, что он свои первые рассказы публиковал как раз таки в военной прессе в 1944 году. После войны он начал писать на белорусском языке и писал уже о мирной послевоенной жизни и о таких простых советских тружениках. Никита Рачиловский:

Очень приятно знать, что такие великие люди защищали нашу страну, и их потомки продолжают славное дело и приносят пользу своей стране.