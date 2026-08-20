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На Алтае за сутки ликвидированы пять медведей после гибели девушки в палатке

20 августа 2026 08:23
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На Алтае за сутки ликвидированы пять медведей после гибели девушки в палатке-0

На Алтае охотникам начали выдавать дополнительные разрешения на добычу медведей. После смерти туристки ночью с 18 на 19 августа, которую медведь убил в лесу, на территории Турочакского района ликвидированы 5 хищников. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что медведей начали замечать в населенных пунктах. Контроль за численностью хищного животного является необходимой мерой с целью обеспечения безопасности жителей.

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Фото: Pinterest

# Дикие животные # общество

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