Даёт инструкции дочери, кому и какую сумму передать. Откуда в Беларуси появилась целая сеть врачей-взяточников?

Новости Беларуси. Впервые в публичном доступе кадры задержания коррупционеров-ортопедов. В КГБ рассказали подробности преступной схемы в здравоохранении (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В деле были ее взрослые дети – понятно, тоже сотрудники фирмы. Вот она дает инструкции дочери, кому и какую сумму передать. Сама не успевала. Масштаб большой – в деле о взятках уже 35 фигурантов: от рядовых ортопедов до заведующих отделениями и главврачей клиник.