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Даёт инструкции дочери, кому и какую сумму передать. Откуда в Беларуси появилась целая сеть врачей-взяточников?

18 апреля 2022 17:40
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Новости Беларуси. Впервые в публичном доступе кадры задержания коррупционеров-ортопедов. В КГБ рассказали подробности преступной схемы в здравоохранении (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В деле были ее взрослые дети – понятно, тоже сотрудники фирмы. Вот она дает инструкции дочери, кому и какую сумму передать. Сама не успевала. Масштаб большой – в деле о взятках уже 35 фигурантов: от рядовых ортопедов до заведующих отделениями и главврачей клиник.

Даёт инструкции дочери, кому и какую сумму передать. Откуда в Беларуси появилась целая сеть врачей-взяточников?-1

У нас может не быть… Вот у меня на столе конверт лежит [...]

Целая сеть взяточников. Вместе учились, вместе работали, вместе обмывали успешный бизнес. Врачи дают показания. Следователи изучают педантичную черную бухгалтерию по продвижению немецких эндопротезов. Там подробно, сколько, кому и за что.

Даёт инструкции дочери, кому и какую сумму передать. Откуда в Беларуси появилась целая сеть врачей-взяточников?-4

Средняя ставка – 200 евро за один проданный экземпляр. Взятка закладывалась в стоимость эндопротеза. Пациенты свои кровные отдавали за импортный сустав, отказываясь от бесплатного белорусского. Хотя по качеству они сопоставимы. Это удар и по имиджу отечественной продукции, и в целом системы здравоохранения.

Даёт инструкции дочери, кому и какую сумму передать. Откуда в Беларуси появилась целая сеть врачей-взяточников?-7

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# Коррупция # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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