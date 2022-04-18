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Врачи дают показания. В КГБ рассказали подробности уголовного дела о коррупции в здравоохранении

18 апреля 2022 17:10
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Новости Беларуси. Впервые в публичном доступе кадры задержания коррупционеров-ортопедов. В КГБ рассказали подробности преступной схемы в здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Врачи не только делали операции, но и активно занимались пиаром зарубежных эндопротезов. Не бесплатно, конечно.

Врачи дают показания. В КГБ рассказали подробности уголовного дела о коррупции в здравоохранении-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Целая сеть взяточников. Вместе учились, вместе работали, вместе обмывали успешный бизнес. Врачи дают показания. Следователи изучают педантичную черную бухгалтерию по продвижению немецких эндопротезов. Там подробно – сколько, кому и за что. Средняя ставка – 200 евро за один проданный экземпляр. Взятка закладывалась в стоимость эндопротеза. Пациенты свои кровные отдавали за импортный сустав, отказываясь от бесплатного белорусского. Хотя по качеству они сопоставимы. Это удар и по имиджу отечественной продукции, и в целом системы здравоохранения.

Врачи дают показания. В КГБ рассказали подробности уголовного дела о коррупции в здравоохранении-4

Константин Бычек, заместитель начальника Следственного управления КГБ:
Следственным управлением КГБ расследуется уголовное дело по частям 1, 2 и 3 статьи 430 («Получение взятки»), части 1 статьи 431 («Дача взятки»), а также части 1 статьи 433 езаконное денежное вознаграждение).

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# Коррупция # общество # Евгений Пустовой # Константин Бычек # Фотофакт

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