Врачи дают показания. В КГБ рассказали подробности уголовного дела о коррупции в здравоохранении

Новости Беларуси. Впервые в публичном доступе кадры задержания коррупционеров-ортопедов. В КГБ рассказали подробности преступной схемы в здравоохранении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Врачи не только делали операции, но и активно занимались пиаром зарубежных эндопротезов. Не бесплатно, конечно.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Целая сеть взяточников. Вместе учились, вместе работали, вместе обмывали успешный бизнес. Врачи дают показания. Следователи изучают педантичную черную бухгалтерию по продвижению немецких эндопротезов. Там подробно – сколько, кому и за что. Средняя ставка – 200 евро за один проданный экземпляр. Взятка закладывалась в стоимость эндопротеза. Пациенты свои кровные отдавали за импортный сустав, отказываясь от бесплатного белорусского. Хотя по качеству они сопоставимы. Это удар и по имиджу отечественной продукции, и в целом системы здравоохранения.