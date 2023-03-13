В области искусственного интеллекта Китай опережает Штаты на 50 лет. Как так вышло?
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Кирилл Казаков, СТВ:
Леш, мы с тобой на прошлой неделе разговаривали, и хорошая мысль прозвучала, которую мы здесь ни разу не говорили. О том, что самая большая конкуренция между Западом и Китаем идет именно в области искусственного интеллекта. Расскажи, ИИ в экономике – что это? Почему на самом деле Китай сейчас опережает Америку почти на 50 лет?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Да, это было выступление бывшего сотрудника Исследовательского центра Пентагона, который заявил еще в 2021 году о том, что Китай уже на 50 лет опередил Соединенные Штаты Америки в искусственном интеллекте. ИИ в чем опасен для США, НАТО, коллективного Запада? В том, что он позволяет не просто какие-то чат-боты делать, стихотворения писать и рисуночки красивые делать. А в том, что позволяет очень быстро разрабатывать любые виды вооружений.
Буквально недавно была публикация статьи китайского исследовательского центра. Они сказали, что, если ранее инженерам потребовалось бы около года для разработки боевого корабля, то сейчас искусственный интеллект это делает в течение одного дня. А если автомобили (любые – гражданские, военные), достаточно около 12-16 часов для разработки всей документации. Это дает временной лак очень большой Китаю. Надо понимать, что разработки в области ИИ используются в том числе для оценки и прогнозирования действий оппонентов, политических и военных. То есть как будет действовать НАТО, к примеру, в Украине.
Кирилл Казаков:
То есть целый институт может заменить?
Алексей Авдонин:
Да, полностью спрогнозировать, как будет развиваться [конфликт – прим. ред.] с учетом тех или иных видов вооружения и военной техники, сосредоточенный, к примеру, на территории Польши, Европы, Украины. И это дает возможность очень четко принимать решения Китаю и опережать коллективный Запад. Запад этого очень сильно боится.
Алена Сырова, СТВ:
Знаете, так интересно. Год назад мы собирались в этой студии и всегда говорили о том, что в основе лежат экономические интересы, амбиции тех или иных сильных мира сего. Сейчас мы говорим, что в основе лежат военное дело и военные интересы. Как так вышло? Раньше маскировались под экономику и жажду заработать деньги?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:
Это тоже экономический интерес – военный интерес.
Кирилл Казаков:
Война приносит деньги?
Андрей Богодель:
Безусловно.
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Без развитой экономики военного дела и ВПК не будет. Оно же все взаимосвязано.
Петр Петровский, политолог:
Военное дело определяет стратегию. То есть кто-то думает заработать сегодня, а кто-то думает заработать в будущем. А для того, чтобы заработать в будущем, надо контролировать определенную территорию, логистику, ресурсы. Если ты не вложишь сегодня в военное дело, кто-то вложит в него сегодня и получит тебя в качестве объекта своего желания.
Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования:
А любая война – это мощная экономика.
Андрей Богодель:
Со всеми ресурсами, которые ты пытался накопить все это время, не вкладываясь в военное дело.
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