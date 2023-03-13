В области искусственного интеллекта Китай опережает Штаты на 50 лет. Как так вышло?

Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.

Кирилл Казаков, СТВ:

Леш, мы с тобой на прошлой неделе разговаривали, и хорошая мысль прозвучала, которую мы здесь ни разу не говорили. О том, что самая большая конкуренция между Западом и Китаем идет именно в области искусственного интеллекта. Расскажи, ИИ в экономике – что это? Почему на самом деле Китай сейчас опережает Америку почти на 50 лет?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Да, это было выступление бывшего сотрудника Исследовательского центра Пентагона, который заявил еще в 2021 году о том, что Китай уже на 50 лет опередил Соединенные Штаты Америки в искусственном интеллекте. ИИ в чем опасен для США, НАТО, коллективного Запада? В том, что он позволяет не просто какие-то чат-боты делать, стихотворения писать и рисуночки красивые делать. А в том, что позволяет очень быстро разрабатывать любые виды вооружений. Буквально недавно была публикация статьи китайского исследовательского центра. Они сказали, что, если ранее инженерам потребовалось бы около года для разработки боевого корабля, то сейчас искусственный интеллект это делает в течение одного дня. А если автомобили (любые – гражданские, военные), достаточно около 12-16 часов для разработки всей документации. Это дает временной лак очень большой Китаю. Надо понимать, что разработки в области ИИ используются в том числе для оценки и прогнозирования действий оппонентов, политических и военных. То есть как будет действовать НАТО, к примеру, в Украине. Кирилл Казаков:

То есть целый институт может заменить?