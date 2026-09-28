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Новости по тегу #Олег Дьяченко

Лукашенко: Беларусь – это «замес» всех конфессий и национальностей
28 сентября 2026 17:33

Лукашенко: Беларусь – это «замес» всех конфессий и национальностей

Киевский режим перешел к откровенной тактике терроризма – Дьяченко о заявлении Зеленского
06 сентября 2026 19:24

Киевский режим перешел к откровенной тактике терроризма – Дьяченко о заявлении Зеленского

Кыргызстан готовится принять саммит ШОС. Что обсудят лидеры стран – участниц?
30 августа 2026 16:44

Кыргызстан готовится принять саммит ШОС. Что обсудят лидеры стран – участниц?

«Мы идем туда, где нас ждут» – Дьяченко про политику Лукашенко и его большую командировку
05 июля 2026 19:06

«Мы идем туда, где нас ждут» – Дьяченко про политику Лукашенко и его большую командировку

Расставляем акценты по следам большой командировки Президента. Анонс ток-шоу «Мнения»
03 июля 2026 16:11

Расставляем акценты по следам большой командировки Президента. Анонс ток-шоу «Мнения»

Александр Турчин передал слова поздравления Президента с Днем Независимости
02 июля 2026 18:51

Александр Турчин передал слова поздравления Президента с Днем Независимости

Мировые СМИ обсуждают официальный визит Лукашенко в КНДР
27 марта 2026 16:36

Мировые СМИ обсуждают официальный визит Лукашенко в КНДР

Главное политическое событие года! Эксперты обсудили предстоящее заседание Высшего госсовета
25 февраля 2026 17:26

Главное политическое событие года! Эксперты обсудили предстоящее заседание Высшего госсовета

Возможны ли религиозные войны в Европе и США? Мнение экспертов
11 января 2026 18:46

Возможны ли религиозные войны в Европе и США? Мнение экспертов

Как в Беларуси поддерживают гармоничный межконфессиональный мир? Ответил Олег Дьяченко
05 января 2026 16:43

Как в Беларуси поддерживают гармоничный межконфессиональный мир? Ответил Олег Дьяченко

Насколько актуален формат СНГ и почему интеграционные союзы нужны Беларуси? Разобрались в ток-шоу
22 декабря 2025 17:50

Насколько актуален формат СНГ и почему интеграционные союзы нужны Беларуси? Разобрались в ток-шоу

Беленченко: в рамках ЕАЭС нужно развивать совместные образовательные программы
22 декабря 2025 16:59

Беленченко: в рамках ЕАЭС нужно развивать совместные образовательные программы