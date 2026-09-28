Новости по тегу #Олег Дьяченко

В Беларуси теперь новый уполномоченный по делам религий и национальностей.
«Зеленский заявляет о том, что воздушное пространство над Россией небезопасно, и он не может гарантировать безопасный перелет над территорией России».
В 2001-м ее создавали прежде всего для решения вопросов региональной безопасности. Сегодня повестка гораздо шире: экономика, транспорт, цифровое развитие, гуманитарные связи. Да и сама география уже совсем другая.
«У нас просто нет времени ждать, пока откроются какие-то другие каналы с теми государствами, которые сегодня заняли неправильную позицию по отношению к нашей республике».
Смотрите в это воскресенье, 5 июля, в 22:00 на «РТР-Беларусь».
Находясь за тысячи километров от дома, Александр Григорьевич поручил передать всем гражданам страны его поздравления с главным государственным праздником.
Эксперты называют состоявшийся визит Президента историческим.
«Раз борт Президента приземлился в Москве, значит, подготовка к заседанию Высшего госсовета глобально завершена. Время и место его проведения известны. Уже завтра Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут переговоры в Кремле».
Поводов для внутреннего недовольства может быть масса. От бытовых до чувствительных и сложных. Языковой вопрос, национальный, межконфессиональный.
«Гармоничный межконфессиональный мир, межнациональное согласие – это результат проводимой нашим белорусским государством конфессиональной и национальной политики».
Почему наш маршрут уже построен на Евразийском экономическом пути? Насколько актуален формат СНГ? И бывает ли экономическая и политическая дружба в геополитике? Собрали мнения экспертов на площадке «По существу».
«Необходимо развивать как одно из направлений гуманитарное измерение».
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