В испанскую Сеуту вплавь прибывает до 300 мигрантов каждые сутки

Испанская Сеута – североафриканский анклав на границе с Марокко – столкнулась с гуманитарной и силовой чрезвычайной ситуацией. За неделю туда вплавь добрались около полутора тысяч мигрантов. Люди используют гидрокостюмы, надувные круги и подручные средства, чтобы пересечь морской участок границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поток прибывающих достиг среднего уровня в 300 человек за сутки. Местные власти предупреждают: если темпы сохранятся, ситуация может повторить кризис мая 2021 года, когда в анклав за несколько дней проникли около 10 тысяч человек. На улицах фиксируются массовые перемещения групп мигрантов, службы безопасности работают в усиленном режиме. Правительство Испании задействовало межведомственный механизм реагирования: усиливаются меры контроля на границе, направляются дополнительные силы охраны, разворачиваются пункты гуманитарной помощи. Сеута и соседняя Мелилья остаются единственными сухопутными рубежами Евросоюза в Африке, что делает их ключевыми точками давления миграционных потоков.