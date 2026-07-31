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Механизаторы Клецкого района первыми в Минской области намолотили по 3 тыс. тонн зерна

31 июля 2026 08:22
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Республиканский каравай тяжелеет с каждой минутой. Аграрии пытаются уловить погожие дни, чтобы вовремя и качественно собрать урожай. Очередной рубеж преодолели механизаторы Минской области. Павел Шутило и Сергей Костюкевич из хозяйства «Кухчицы» Клецкого района намолотили по три тысячи тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Механизаторы Клецкого района первыми в Минской области намолотили по 3 тыс. тонн зерна-2

Поздравления передовики принимали прямо на рабочем месте. Механизаторы говорят, что это не предел, и готовятся в нынешнюю жатву показать результат еще выше. Слова благодарности за труд звучали и в адрес Виталия Кишко – лучшего водителя Минской области, который перевез четыре тысячи тонн нового урожая.

Механизаторы Клецкого района первыми в Минской области намолотили по 3 тыс. тонн зерна-4

Сергей Костюкевич, механизатор сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Добиваться таких результатов сами стараемся и без поддержки руководства и семьи тоже не получилось бы.

Аграрии Минской области готовятся к уборке пшеницы, которая в этом году заняла более 180 тысяч гектаров. Сейчас активными темпами идет заготовка рапса.

Механизаторы Клецкого района первыми в Минской области намолотили по 3 тыс. тонн зерна-6

Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:
Если касается колосовых зерновых, мы перешагнули полмиллионный рубеж. Сегодня урожайность у нас в среднем более 51 центнера с гектара. Что касается озимого рапса, у нас на сегодняшний день урожайность ежедневно растет, потому что мы сегодня переходим к уборке лучшего рапса. Соответственно, на сегодняшний день уже намолочено более 200 тысяч тонн. При средней урожайности более 36,6 центнеров с гектара. Если сравнивать с уровнем прошлого года, это более 5 центнеров.

Хозяйства стремятся провести уборочную кампанию в оптимальные сроки, чтобы сохранить качество зерна. Один из залогов успеха – слаженная работа всех звеньев: от комбайнеров до слесарей и машинистов зернотоков. Всего на полях центрального региона задействовано около полутора тысяч экипажей.

# Уборочная кампания

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