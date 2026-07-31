Механизаторы Клецкого района первыми в Минской области намолотили по 3 тыс. тонн зерна

Республиканский каравай тяжелеет с каждой минутой. Аграрии пытаются уловить погожие дни, чтобы вовремя и качественно собрать урожай. Очередной рубеж преодолели механизаторы Минской области. Павел Шутило и Сергей Костюкевич из хозяйства «Кухчицы» Клецкого района намолотили по три тысячи тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравления передовики принимали прямо на рабочем месте. Механизаторы говорят, что это не предел, и готовятся в нынешнюю жатву показать результат еще выше. Слова благодарности за труд звучали и в адрес Виталия Кишко – лучшего водителя Минской области, который перевез четыре тысячи тонн нового урожая.

Сергей Костюкевич, механизатор сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Добиваться таких результатов сами стараемся и без поддержки руководства и семьи тоже не получилось бы. Аграрии Минской области готовятся к уборке пшеницы, которая в этом году заняла более 180 тысяч гектаров. Сейчас активными темпами идет заготовка рапса.