24 медали из 39 финалов! Пообщались с белорусским гребцами об успешном выступлении на ЧЕ

24 медали, включая 13 золотых. С таким фантастическим результатом белорусская сборная вернулась с молодежного чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ.
О накале страстей в финальных заездах и секрете успеха поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Инной Неделькиной, чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи, двукратной чемпионкой Европы, и Максимом Кашеро, тренером-администратором Национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ.
Юрий Царев, ведущий:
Цифры просто поражают! 39 финалов, 24 медалей из этих 39 финалов – наши. Как такое возможно?
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