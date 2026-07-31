24 медали из 39 финалов! Пообщались с белорусским гребцами об успешном выступлении на ЧЕ

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Юрий Царев, ведущий: Цифры просто поражают! 39 финалов, 24 медалей из этих 39 финалов – наши. Как такое возможно?

О накале страстей в финальных заездах и секрете успеха поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Инной Неделькиной, чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи, двукратной чемпионкой Европы, и Максимом Кашеро, тренером-администратором Национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ.

24 медали, включая 13 золотых. С таким фантастическим результатом белорусская сборная вернулась с молодежного чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ.

Максим Кашеро, тренер-администратор Национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ:

Смогли показать такой достойный результат на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи до 33 лет.

Юрий Царев:

38 стран-соперниц, и вы практически всех лишили шансов. Что для этого нужно было сделать?

Максим Кашеро:

Усердная подготовка, общеподготовительные, специальные подготовительные периоды перед началом этих соревнований.