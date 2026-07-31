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24 медали из 39 финалов! Пообщались с белорусским гребцами об успешном выступлении на ЧЕ

31 июля 2026 08:33
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24 медали, включая 13 золотых. С таким фантастическим результатом белорусская сборная вернулась с молодежного чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ. 

О накале страстей в финальных заездах и секрете успеха поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Инной Неделькиной, чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи, двукратной чемпионкой Европы, и Максимом Кашеро, тренером-администратором Национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ. 

Юрий Царев, ведущий:
Цифры просто поражают! 39 финалов, 24 медалей из этих 39 финалов – наши. Как такое возможно? 

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24 медали из 39 финалов! Пообщались с белорусским гребцами об успешном выступлении на ЧЕ-2

Максим Кашеро, тренер-администратор Национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ:
Смогли показать такой достойный результат на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи до 33 лет. 

Юрий Царев:
38 стран-соперниц, и вы практически всех лишили шансов. Что для этого нужно было сделать?

Максим Кашеро:
Усердная подготовка, общеподготовительные, специальные подготовительные периоды перед началом этих соревнований. 

Подробнее смотрите в видео.

# Спорт Беларуси # Белорусские спортсмены # Гребля # Интервью

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