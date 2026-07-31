Белорусы, пострадавшие в ДТП в Грузии, вернутся на родину до конца недели

До конца нынешней недели все белорусы, пострадавшие в ДТП в Грузии, вернутся на родину. Здесь они продолжат лечение. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузинские медики сделали операцию юной белоруске буквально на следующий день после ДТП. Девочка уже доставлена на родину. Посольство Беларуси круглосуточно находится на связи с пострадавшими и их родственниками. Дипломаты помогают с оформлением документов. Власти Аджарии и руководство полиции приняли активное участие в организации помощи пострадавшим.

Николай Рогащук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии:

Некоторые граждане прибыли в Беларусь. Здесь также организовано сотрудничество с нашим Министерством здравоохранения. Все, что надо, вся поддержка необходимая – и консульская, и медицинская – все оказывается грузинской стороной.

Страшная авария произошла 25 июля. Микроавтобус, который вез группу белорусских туристов из аэропорта в отель, на перекрестке протаранил легковой автомобиль. Жертвами ДТП стали два человека: 43-летняя женщина и 63-летний мужчина. Еще 12 наших соотечественников получили ранения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.