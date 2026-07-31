Зимбабве ищет средства для модернизации энергосектора после климатических ударов

Зимбабве пытается привлечь инвестиции на модернизацию энергетики после того, как климатические потрясения обнажили риски чрезмерной зависимости от гидроэнергетики. В 2024 году засуха, вызванная Эль‑Ниньо, обмелила водохранилище дамбы Кариба – главного источника электричества в стране – и спровоцировала веерные отключения. Уровень воды постепенно восстанавливается, но дамба заполнена лишь примерно на 40 %, и энергодефицит сохраняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пиковый спрос в стране – 2200 мегаватт в сутки, а генерируется только 1800. Разницу покрывают за счет импорта электроэнергии из соседних стран. Причина – засуха и десятилетия недофинансирования отрасли. Власти уже выдали лицензии нескольким независимым производителям энергии в рамках перехода на возобновляемые источники, но многим проектам трудно найти финансирование: инвесторы все чаще требуют, чтобы проекты были выстроены с учетом рыночных рисков.

Эдди Кросс, заместитель председателя группы промышленных потребителей энергии: Мы унаследовали хорошую инфраструктуру, долго на нее полагались – и не вкладывались ни в ее обслуживание, ни в наращивание мощностей. В итоге за это пришлось заплатить.

Тавана Мучатута, консультант по инвестициям:

Есть регуляторные риски, валютные колебания, риски генерации и спроса. Задача владельцев проекта – показать инвестору, что эти риски учтены, и убедить его: каждый вложенный доллар вернется с нужной доходностью.

Один из проектов, которому уже удалось найти формулу финансирования, – плавучая солнечная электростанция на дамбе Кариба. Финансирование обеспечивают 8 банков, включая африканские институты развития, – их роль в переходе континента к чистой энергии стремительно растет.