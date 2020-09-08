Аналитик БИСИ: протесты по всему миру являются своеобразными дрожжами, на которых растут аудитории каналов

Новости Беларуси. Telegram-каналы – почему этот интернет-ресурс стал настолько влиятельным информационным средством? Как создать бота? Об этом с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Виталием Демировым говорили в студии программы Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Мартьянова, СТВ:

Вы согласны с тем, что Telegram-каналы сейчас стали основной площадкой для противоборства информационного. Почему именно они? Telegram-каналы являются сегодня одной из основных технических площадок, которые управляют и координируют протестами по всему миру Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Безусловно, да. Telegram-каналы являются на сегодняшний момент одной из основных технических площадок, которые управляют и координируют протестами по всему миру. В принципе, у этого есть ряд причин технических, экономических, которые зачастую не всегда связаны напрямую с протестами. Ирина Мартьянова:

Например?

Виталий Демиров:

Например, если взять чисто статистику, мы посмотрим на такой показатель, как вовлеченность пользователей сообщения, соотношение просмотров постов, то увидим, что у Telegram-каналов он гораздо выше, чем у классических социальных сетей, как у того же Facebook и ВКонтакте. У Facebook он составляет порядка 7-10 %, у ВКонтакте доходит до 15 %. Вовлеченность же пользователей Telegram-аккаунтов достигает 80 %. При этом вы фактически получаете сообщения прямо на экран блокировки телефона, напрямую. То есть вам не нужно заходить в саму сеть, вводить логин, пароль, входить в свою группу. Это позволяет, в общем-то, доносить сообщение своей целевой аудитории максимально близко к тому, чтобы оно не было упущено от внимания. Сейчас все цифровые платформы борются за внимание пользователей. Ирина Мартьянова:

То есть это простота и доступность ресурса? Виталий Демиров:

С одной стороны, это простота и доступность. С другой стороны, мы также видим, что протесты по всему миру являются такими своеобразными дрожжами, на которых, в общем-то, растут аудитории каналов. Если мы вспомним, допустим, протесты в Иране, то там аудитория пользователей достигала порядка 40 миллионов – при том, что всего населения 80 миллионов. В России, например, на 2017 год, если не ошибаюсь, Telegram-каналами пользовались порядка 6 миллионов, хотя население значительно больше. Мессенджер Telegram стал одним из основных инструментов координации протестов в Гонконге. Там аудитория достигала 1,7 миллиона, то есть порядка 23 % от всего населения.

Ирина Мартьянова:

Мне кажется, что там же долго не раздумывали – отключили интернет и все. На месяц, на два, на три. Нет? Виталий Демиров:

Вы сейчас говорите об одной из причин, почему Telegram-каналы популярны. Там есть специально встроенные, условно говоря, инструменты, которые позволяют обходить блокировки. Иногда не полностью – он, скажем, виснет, затормаживает. Но, в принципе, работает, несмотря на ограничения интернет-трафика. Ирина Мартьянова:

А как действовали силовики, например, в Гонконге? Как эту проблему решали?

Виталий Демиров:

Китайские силовики пытались действовать достаточно оригинальным методом. Они заносили в свои контактные книги списком совершенно случайным образом огромное количество телефонов – десятки тысяч. Затем заходили в протестные группы, и сама система Telegram показывала им телефоны, кто состоит в этих группах. И затем вычисляли этих людей. И, кстати, именно после этого Павел Дуров внес изменения в политику конфиденциальности мессенджера. После этого можно выставлять в опциях, чтобы никто не видел твой номер телефона, в том числе даже те, у кого он добавлен в контактную книгу. Ирина Мартьянова:

Что такое боты? Как это работает? Сложно ли это создать? Эта первичная накачка позволяет привлекать внимание потом уже реальных пользователей Виталий Демиров:

Думаю, да, это действительно достаточно сложно, требует определенных профессиональных навыков, знаний программирования. Но в Telegram на самом деле эта функция стандартизирована, реализуется достаточно легко, без знания программирования. Но недостаток таких методов заключается в том, что система через 2-3 месяца выявляет такие фейковые аккаунты. У них достаточно упрощенный поведенческий рисунок. Контент, который они генерируют, также распознается. И этот инструмент хорош только для первичной накачки сети, но это работает, поскольку эта первичная накачка позволяет привлекать внимание потом уже реальных пользователей. Люди думают как: если у канала, аккаунта много подписчиков, то значит, там что-то интересное, эксклюзивное, уникальное – я тоже хочу стать частью этого. Затем на это текут уже реальные подписчики, они могут компенсировать заблокированную часть. Кроме того, не нужно забывать о том, что не только ботами на самом деле раскручиваются подписчики в Telegram-каналах. Кроме этого, есть стандартный инструмент через SP-рекламу, то есть когда фактически есть момент добровольного соглашения между исполнителем и заказчиком, и реальный, живой человек соглашается за деньги подписаться на канал. Он, в общем-то, генерирует определенный контент, его не заблокируют как бота. То есть он более надежен, но он тоже не является целевой аудиторией канала. Лучше, конечно, когда это реальные люди, которые пришли туда.