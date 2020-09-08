Аналитик БИСИ: протесты по всему миру являются своеобразными дрожжами, на которых растут аудитории каналов
Новости Беларуси. Telegram-каналы – почему этот интернет-ресурс стал настолько влиятельным информационным средством? Как создать бота?
Об этом с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Виталием Демировым говорили в студии программы Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Мартьянова, СТВ:
Вы согласны с тем, что Telegram-каналы сейчас стали основной площадкой для противоборства информационного. Почему именно они?
Telegram-каналы являются сегодня одной из основных технических площадок, которые управляют и координируют протестами по всему миру
Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Безусловно, да. Telegram-каналы являются на сегодняшний момент одной из основных технических площадок, которые управляют и координируют протестами по всему миру. В принципе, у этого есть ряд причин технических, экономических, которые зачастую не всегда связаны напрямую с протестами.
Ирина Мартьянова:
Например?
Виталий Демиров:
Например, если взять чисто статистику, мы посмотрим на такой показатель, как вовлеченность пользователей сообщения, соотношение просмотров постов, то увидим, что у Telegram-каналов он гораздо выше, чем у классических социальных сетей, как у того же Facebook и ВКонтакте. У Facebook он составляет порядка 7-10 %, у ВКонтакте доходит до 15 %. Вовлеченность же пользователей Telegram-аккаунтов достигает 80 %. При этом вы фактически получаете сообщения прямо на экран блокировки телефона, напрямую. То есть вам не нужно заходить в саму сеть, вводить логин, пароль, входить в свою группу. Это позволяет, в общем-то, доносить сообщение своей целевой аудитории максимально близко к тому, чтобы оно не было упущено от внимания.
Сейчас все цифровые платформы борются за внимание пользователей.
Ирина Мартьянова:
То есть это простота и доступность ресурса?
Виталий Демиров:
С одной стороны, это простота и доступность. С другой стороны, мы также видим, что протесты по всему миру являются такими своеобразными дрожжами, на которых, в общем-то, растут аудитории каналов. Если мы вспомним, допустим, протесты в Иране, то там аудитория пользователей достигала порядка 40 миллионов – при том, что всего населения 80 миллионов. В России, например, на 2017 год, если не ошибаюсь, Telegram-каналами пользовались порядка 6 миллионов, хотя население значительно больше.
Мессенджер Telegram стал одним из основных инструментов координации протестов в Гонконге. Там аудитория достигала 1,7 миллиона, то есть порядка 23 % от всего населения.
Ирина Мартьянова:
Мне кажется, что там же долго не раздумывали – отключили интернет и все. На месяц, на два, на три. Нет?
Виталий Демиров:
Вы сейчас говорите об одной из причин, почему Telegram-каналы популярны. Там есть специально встроенные, условно говоря, инструменты, которые позволяют обходить блокировки. Иногда не полностью – он, скажем, виснет, затормаживает. Но, в принципе, работает, несмотря на ограничения интернет-трафика.
Ирина Мартьянова:
А как действовали силовики, например, в Гонконге? Как эту проблему решали?
Виталий Демиров:
Китайские силовики пытались действовать достаточно оригинальным методом. Они заносили в свои контактные книги списком совершенно случайным образом огромное количество телефонов – десятки тысяч. Затем заходили в протестные группы, и сама система Telegram показывала им телефоны, кто состоит в этих группах. И затем вычисляли этих людей.
И, кстати, именно после этого Павел Дуров внес изменения в политику конфиденциальности мессенджера. После этого можно выставлять в опциях, чтобы никто не видел твой номер телефона, в том числе даже те, у кого он добавлен в контактную книгу.
Ирина Мартьянова:
Что такое боты? Как это работает? Сложно ли это создать?
Эта первичная накачка позволяет привлекать внимание потом уже реальных пользователей
Виталий Демиров:
Думаю, да, это действительно достаточно сложно, требует определенных профессиональных навыков, знаний программирования. Но в Telegram на самом деле эта функция стандартизирована, реализуется достаточно легко, без знания программирования. Но недостаток таких методов заключается в том, что система через 2-3 месяца выявляет такие фейковые аккаунты. У них достаточно упрощенный поведенческий рисунок. Контент, который они генерируют, также распознается. И этот инструмент хорош только для первичной накачки сети, но это работает, поскольку эта первичная накачка позволяет привлекать внимание потом уже реальных пользователей. Люди думают как: если у канала, аккаунта много подписчиков, то значит, там что-то интересное, эксклюзивное, уникальное – я тоже хочу стать частью этого. Затем на это текут уже реальные подписчики, они могут компенсировать заблокированную часть.
Кроме того, не нужно забывать о том, что не только ботами на самом деле раскручиваются подписчики в Telegram-каналах. Кроме этого, есть стандартный инструмент через SP-рекламу, то есть когда фактически есть момент добровольного соглашения между исполнителем и заказчиком, и реальный, живой человек соглашается за деньги подписаться на канал. Он, в общем-то, генерирует определенный контент, его не заблокируют как бота. То есть он более надежен, но он тоже не является целевой аудиторией канала. Лучше, конечно, когда это реальные люди, которые пришли туда.
Ирина Мартьянова:
Владеете ли вы информацией (в процентном соотношении), в Telegram-каналах сколько содержится так называемой фейковой информации?
Количество фейкового контента точно растет
Виталий Демиров:
Проблема фактчекинга, как я называю, достаточно остро стоит, особенно после запуска Telegram-каналов. Фейки «пулить» гораздо быстрее и проще, чем реальные новости, реальный контент. Часто обращаются к таким непроверенным источникам, которые не содержат этих барьеров, фильтров, цензуры и прочее. С этой точки зрения замерить это достаточно сложно.
По приблизительным оценкам, количество фейкового контента точно растет. Учитывая то, что появляются уже серьезные высокотехнологичные инструменты, которые позволяют подделывать и видеоконтент, учитывая те стартапы и большие суммы, которые мировые техногиганты выделяют на борьбу с фейками (тот же Facebook и Googlе), можно заключить, что эта проблема действительно нарастает.