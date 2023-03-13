Андрей Богодель: проблема Ирана и Китая в том, что у них хорошо развита прикладная наука, но отстает фундаментальная

Кирилл Казаков, СТВ: А вот у меня вопрос, Андрей Петрович. Буквально вчерашние новости о том, что российские военные задержали американское и английское оборудование. Самая большая боязнь западных военных заключается в том, что его отдадут не куда-нибудь, а в Иран. Почему в Иран? Потому что там его разберут, дескать, и научатся. 43 года под санкциями!

Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу « По существу » соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

И соберут помимо этого, правильно сказано. Иран или Китай – это как раз те государства, которые способны создавать, образно сказать, очень высокотехнологичные реплики. Сегодня проблема что Ирана, что Китая заключается в том, что у них очень хорошо развита прикладная наука, но немножечко отстает фундаментальная наука, которая не позволяет создавать свое. Посмотрите, Советский Союз развалился 30 лет назад, но за счет фундаментальной науки Россия сегодня одно из ведущих государств в разработке действительно высокотехнологичного, прежде всего в военной сфере. Мы знаем, если в военной сфере государство развито, оно способно создавать и более серьезные виды вооружений, которые может поставлять на различные рынки. Поэтому страх есть. Это высокие технологии.

Сегодня прежде всего отставание в чем идет? В микропроцессорах. Сегодня это Тайвань, это Samsung – Южная Корея, это разработка в Нидерландах – ASML компания. В этом есть очень серьезная проблема, что мы не можем создавать современные микропроцессоры нормой от 5, 10 нанометров. Пока нет такой технологии дорогостоящей. Туда вкладываются не то что миллиарды, уже говорят о триллионных деньгах. Эти технологии, которые сегодня могут попасть в государство, которое работает над этими технологиями – они действительно могут потом обеспечить серьезный прорыв. С одной стороны, создать новое оборудование. А самое главное – научиться бороться с тем, что производит противоположная сторона.

Петр Петровский, политолог:

Я дополню. Здесь самый важный момент, когда мы говорим о том, почему в отношениях Беларуси и Ирана с 2005 года имелась какая-то пауза… Главная пауза имелась из-за того, что Запад нами манипулировал через санкционные режимы. Один санкционный режим у Ирана, один санкционный режим у Беларуси. И они все время разнятся, поэтому мы не могли никак состыковаться. После 24 февраля Запад совершил фундаментальнейшую ошибку: он ввел нас в единый санкционный режим и тем самым сам сформулировал парадигму понимания основы коллективного Востока. Нас он интегрировал.

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