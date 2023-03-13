«Они боятся хуацяо». Как политика США коррелирует с синофобией в американском обществе?

Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Мы здесь должны один очень важный момент подчеркнуть, обсуждая искусственный интеллект. ИИ не строится без людей. Поэтому в стратегии национальной безопасности США черным по белому написано: основная задача США для технологического преимущества над другими странами и регионами – это обеспечение вовлечения в их технологические процессы всех умов из других регионов. Вовлечение каким способом? Как раз путем визового режима. То есть создания благоприятного визового режима для инженеров, конструкторов, программистов и всех остальных.
Кирилл Казаков, СТВ:
Как это коррелирует с той синофобией, которая сейчас развивается в США? Когда губернатор Флориды даже говорит о том, что позакрывает все научные центры китайские. Они же просто-напросто выгоняют китайцев со своей территории.
Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования:
Нет, они боятся хуацяо. Они боятся тех китайцев, которые, работая в Соединенных Штатах, не будут забывать о своей великой родине.
Кирилл Казаков:
Но они достаточно компактно живут по всему миру.
Петр Петровский, политолог:
Мы должны понимать, что вся эта синофобия связана с определенным пониманием, той психологической опаской, которая имеется в общественном сознании американцев. Они видят, что они проигрывают, они видят силу Китая. И такой психологический ответ – изоляционистские настроения. Гэллап недавно сделали исследования: если 70-80 % американцев в 2003 году говорили, что американцы должны быть главной нацией и всем управлять, то сегодня менее 60 % разделяют эту точку зрения. Вот вам ответ. Более того, изоляционисты в той или иной мере – либо в радикальные 10 %, либо в более мягкой форме – еще плюс 20 с лишним процентов американцев. Вот вам, пожалуйста, ответ.
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