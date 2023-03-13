«Они боятся хуацяо». Как политика США коррелирует с синофобией в американском обществе?

Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу « По существу » соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы здесь должны один очень важный момент подчеркнуть, обсуждая искусственный интеллект. ИИ не строится без людей. Поэтому в стратегии национальной безопасности США черным по белому написано: основная задача США для технологического преимущества над другими странами и регионами – это обеспечение вовлечения в их технологические процессы всех умов из других регионов. Вовлечение каким способом? Как раз путем визового режима. То есть создания благоприятного визового режима для инженеров, конструкторов, программистов и всех остальных.

Кирилл Казаков, СТВ:

Как это коррелирует с той синофобией, которая сейчас развивается в США? Когда губернатор Флориды даже говорит о том, что позакрывает все научные центры китайские. Они же просто-напросто выгоняют китайцев со своей территории.

Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования:

Нет, они боятся хуацяо. Они боятся тех китайцев, которые, работая в Соединенных Штатах, не будут забывать о своей великой родине.

Кирилл Казаков:

Но они достаточно компактно живут по всему миру.