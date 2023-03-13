Встреча с Путиным и определит тональность. Чего ждать от онлайн-разговора Зеленского и Си Цзиньпина?
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Алена Сырова, СТВ:
Мы говорили о сравнениях, кто и что посещает. И про Китай тоже была информация, вчера-сегодня появилась, что Си Цзиньпин, вероятнее всего, проведет онлайн-встречу с Владимиром Зеленским.
Кирилл Казаков, СТВ:
После визита в Москву.
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я думаю, что встреча, которая будет предшествовать онлайн-разговору, встреча с Путиным Владимиром Владимировичем, она и определит тональность и суть разговора. Но я убежден, что Си Цзиньпин будет опять пытаться разъяснить своему визави тот мирный план из 12 пунктов, который Китай предложил для урегулирования этого конфликта. Я абсолютно убежден, что миротворческая роль Китая, которую мы тоже одобряем…
Алена Сырова:
Мы поддерживаем, конечно, перекликается с нашим мнением.
Сергей Дик:
Он попытается еще раз найти какие-то взаимоприемлемые… Но мне кажется, что вряд ли это будет успешно, потому что не Зеленский определяет, что нужно делать, а тот же господин Блинкен.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:
Конечно, США уже давно определились, как относиться к этим 12 пунктам.
Сергей Дик:
Конечно, важно то, что будет. Думаю, за это время небольшое, короткое еще будет много всяких и подковерных, и политических вопросов, решений и переговоров, чтобы этот разговор онлайн был успешен.
Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования:
Может, поступит дельное предложение, и мы будем смотреть, как Киев отреагирует на это.
Сергей Дик:
От которого он не сможет отказаться.
Олег Дьяченко:
Конечно. Это важный момент.
Андрей Богодель:
Так о чем эти 12 пунктов, если мы на них посмотрим? Они составлены с таким тонким восточным подходом. Во-первых, мы за мир и против войны – логично, мы все за это. Мы против введения санкций и за здоровую конкуренцию в экономике – логично. Мы против применения ядерного оружия и за ядерную безопасность. Что в этих пунктах кого может не устраивать?
Кирилл Казаков:
Там самый главный из всех пунктов, который всех раздражает со стороны Киева – это демилитаризованная зона.
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