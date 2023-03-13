Встреча с Путиным и определит тональность. Чего ждать от онлайн-разговора Зеленского и Си Цзиньпина?

Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.

Алена Сырова, СТВ:

Мы говорили о сравнениях, кто и что посещает. И про Китай тоже была информация, вчера-сегодня появилась, что Си Цзиньпин, вероятнее всего, проведет онлайн-встречу с Владимиром Зеленским. Кирилл Казаков, СТВ:

После визита в Москву.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я думаю, что встреча, которая будет предшествовать онлайн-разговору, встреча с Путиным Владимиром Владимировичем, она и определит тональность и суть разговора. Но я убежден, что Си Цзиньпин будет опять пытаться разъяснить своему визави тот мирный план из 12 пунктов, который Китай предложил для урегулирования этого конфликта. Я абсолютно убежден, что миротворческая роль Китая, которую мы тоже одобряем… Алена Сырова:

Мы поддерживаем, конечно, перекликается с нашим мнением.

Сергей Дик:

Он попытается еще раз найти какие-то взаимоприемлемые… Но мне кажется, что вряд ли это будет успешно, потому что не Зеленский определяет, что нужно делать, а тот же господин Блинкен. Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Конечно, США уже давно определились, как относиться к этим 12 пунктам. Сергей Дик:

Конечно, важно то, что будет. Думаю, за это время небольшое, короткое еще будет много всяких и подковерных, и политических вопросов, решений и переговоров, чтобы этот разговор онлайн был успешен.