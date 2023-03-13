«Китай использует Иран в своих целях». Какую политику в долгосрочной перспективе строит КНР?
Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.
Кирилл Казаков, СТВ:
Свойственно ли китайцам входить в такие отношения, не просто наблюдать, как дерутся соседи, а вдруг резко давать советы? Ведь об этом многие говорили, что Китай всегда такую позицию: «Пускай тигры дерутся, мы сидим на горе, а там посмотрим, с кем разбираться». Но Китай принимает решение выступить с инициативой. Насколько это свойственно?
Владимир Кошелев, историк-востоковед, заведующий кафедрой исторического факультета БГУ:
Да, это чрезвычайно показательно, вы верно отметили одну из характерных черт политического, геополитического поведения Китая. И здесь оно в такой мягкой форме, но американцы восприняли это в пользу Российской Федерации. Он указывает, предлагает план урегулирования конфликта, заведомо зная, что он не будет принят одной стороной, что он в интересах другой стороны. И что он вообще будет отвергнут.
Алена Сырова, СТВ:
Но им важно обозначить свою позицию, почему?
Владимир Кошелев:
Тем не менее он выразил свою позицию. И это показывает, что Китай очень близок к активному участию, а может быть, уже принимает активное участие в поставках оружия, еще чего-либо.
Кирилл Казаков:
Но мы об этом официально не знаем?
Владимир Кошелев:
Через Иран, между прочим. Однозначно, Китай использует Иран в своих целях. В той части, которая касается вот этого конфликта в Украине. Это не вызывает сомнений, потому что Китай укрепляет свои позиции в Иране, как будто предвосхищая то состояние, когда одним из центров управления будет Китай, а вторым (вместо Европейского союза) будет Иран. Если обратить внимание на концепцию общественной безопасности, которая создавалась еще с середины 1990-х, если не начала 1990-х, чрезвычайно интересная концепция, там и говорится относительно того, что будет несколько центров управления: Китай, Иран. Относительно Ирана я еще не все понимаю, но не забывайте, что из всех стран, о которых мы говорим, за спиной Ирана стоит многотысячная имперская история. Если бы не ситуация в Древней Греции, когда в результате греко-персидских войн Иран потерпел поражение. Еще неизвестно, на каком языке мы бы с вами сейчас разговаривали. Таким образом, отвечая на ваш вопрос, считаю, что этот план-предложение КНР имеет очень серьезную подводную часть. Как айсберг.
Алена Сырова:
А разве могло быть по-другому?
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Хотелось бы отметить, что Китай сейчас становится важнейшей площадкой для решения важнейших проблем, которые стоят перед миром. Пример: именно в Китае состоялось подписание по восстановлению дипотношений Саудовской Аравии с Ираном. Китай выдвинул мирные предложения и готов предоставить свою площадку для решения этих вопросов. Думаю, и Си Цзиньпин в онлайн-беседе вполне возможно предложит решение такое.
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