«Китай использует Иран в своих целях». Какую политику в долгосрочной перспективе строит КНР?

Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.

Кирилл Казаков, СТВ:

Свойственно ли китайцам входить в такие отношения, не просто наблюдать, как дерутся соседи, а вдруг резко давать советы? Ведь об этом многие говорили, что Китай всегда такую позицию: «Пускай тигры дерутся, мы сидим на горе, а там посмотрим, с кем разбираться». Но Китай принимает решение выступить с инициативой. Насколько это свойственно? Владимир Кошелев, историк-востоковед, заведующий кафедрой исторического факультета БГУ:

Да, это чрезвычайно показательно, вы верно отметили одну из характерных черт политического, геополитического поведения Китая. И здесь оно в такой мягкой форме, но американцы восприняли это в пользу Российской Федерации. Он указывает, предлагает план урегулирования конфликта, заведомо зная, что он не будет принят одной стороной, что он в интересах другой стороны. И что он вообще будет отвергнут.

Алена Сырова, СТВ:

Но им важно обозначить свою позицию, почему? Владимир Кошелев:

Тем не менее он выразил свою позицию. И это показывает, что Китай очень близок к активному участию, а может быть, уже принимает активное участие в поставках оружия, еще чего-либо. Кирилл Казаков:

Но мы об этом официально не знаем?