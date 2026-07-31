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Более 30 человек погибли при взрыве на угольной шахте в Пакистане

31 июля 2026 08:49
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Мощный взрыв на угольной шахте произошел на западе Пакистана. Сообщается о 34 погибших. Еще около 10 человек могут находиться под завалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 человек погибли при взрыве на угольной шахте в Пакистане-2

На месте ЧП развернута масштабная спасательная операция. Однако шансы найти выживших уменьшаются с каждым часом из‑за скопившегося в штольнях токсичного газа. По основной версии, обрушение породы произошло из‑за взрыва метана. В момент происшествия в шахте находились около 40 горняков, однако точная цифра неизвестна.

Аварии при добыче угля в Пакистане – обычное явление. Из‑за экономии во многих шахтах нет хорошей вентиляции и системы мониторинга газа, а также грубо нарушаются элементарные правила безопасности.

# Новости Пакистана

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