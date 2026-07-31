Первую партию новых среднетоннажных автомобилей МАЗ передали птицефабрике в Городокский район

Минский автомобильный завод передал Городокской птицефабрике первую партию среднетоннажной техники – четыре автомобиля с изотермическими кузовами «Купава» для перевозки продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Михеева, заместитель коммерческого директора ОАО «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»: Техника более востребована именно у ретейла, у таких коммерческих перевозок. Мы проанализировали рынок и ждем достаточно больших заказов. Хочу отметить, что эту линейку мы разработали не просто так – она является импортозамещающей. Как вы знаете, в 20-х годах, когда с рынка ушли европейские и корейские производители, мы создали собственную линейку и теперь ждем новых заказов.

Виталий Якубов, генеральный директор ООО «МАЗ‑Купава»:

Мы, со своей стороны, изготовили кузов по всем технологиям, которые необходимы для перевозки продуктов. Это обеспечит качественную доставку продуктов до потребителей. Мы получили техническое задание, на основании этого технического задания внесли некоторые корректировки и доработки, сделали коды, изготовили автомобиль, сертифицировали и выпустили его на рынок.

В новой технике сделан акцент на комфорт водителя: управление приближено к легковому автомобилю, что снижает утомляемость. На заводе рассчитывают на востребованность модели в коммерческих перевозках.