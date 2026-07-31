Испания направит армию в Сеуту из-за миграционного кризиса

Испания мобилизует армию для наведения порядка в городе Сеута – испанском анклаве на границе с Марокко. Там вышел из‑под контроля миграционный кризис. Около двух тысяч беженцев прорвались на территорию страны. Не менее 20 из них погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные власти потеряли контроль над ситуацией, полиция не справляется с невиданным потоком нелегалов. Мэр Сеуты потребовал от Мадрида объявить «национальную чрезвычайную ситуацию», так как, по его словам, произошла абсолютная гуманитарная и социальная катастрофа, и призвал к единому командованию с решительными действиями. Призыв градоначальника поддержали и местные жители.

Честно говоря, это позор. Единственное решение, которое я вижу, – это чтобы Испания поступила так же, как Дональд Трамп, и начала депортировать людей. Прежде всего, она должна развернуть военно‑морской флот на границе, чтобы не допустить проникновения посторонних. Потому что это невозможно. Пожалуйста, Санчес, сделай что‑нибудь. Если нет, то подай в отставку.

Правительство Испании заявило, что направит Вооруженные силы для наведения порядка. Планируется, что премьер‑министр Испании Педро Санчес вместе с министром внутренних дел сегодня, 31 июля, посетят Сеуту.