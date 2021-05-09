В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с 76-летием Победы

Новости Беларуси. С 76-летием Победы в адрес Президента и белорусского народа поступают многочисленные поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравления с Днём Победы направлены от имени Александра Лукашенко многим зарубежным лидерам
Телеграммы направляют руководители стран ближнего и дальнего зарубежья, известные политические деятели.
Так, Владимир Путин в своем поздравительном послании подчеркнул священность Дня Победы для наших народов (читайте далее).
Поздравления также получены от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, руководства Армении, лидеров Туркменистана, Узбекистана и других стран.
Поздравительное послание также поступило от президента Сирии Башара Асада. Главе нашего государства и народу Беларуси он адресовал искренние поздравления с Днем Победы, пожелал стабильности, дальнейшего прогресса и процветания.
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Александра Лукашенко с Днём Победы поздравили граждане Украины и белорусы, проживающие в этой стране