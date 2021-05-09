В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с 76-летием Победы

Новости Беларуси. С 76-летием Победы в адрес Президента и белорусского народа поступают многочисленные поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравления с Днём Победы направлены от имени Александра Лукашенко многим зарубежным лидерам

Телеграммы направляют руководители стран ближнего и дальнего зарубежья, известные политические деятели.

Так, Владимир Путин в своем поздравительном послании подчеркнул священность Дня Победы для наших народов (читайте далее).