Перемирие Израиля и ХАМАС – кто в выигрыше? Рассказал Максим Шевченко

Григорий Азаренок, СТВ:

ХАМАС вернул 20 человек, которых Израиль называет заложниками. Израиль же вернул 2 тысячи. 2 тысячи человек, которые томились в тюрьмах, в застенках, в местах лишения свободы. Скажите, пожалуйста, кто сейчас в выигрыше в этой ситуации? И что вообще происходит?



Максим Шевченко, российский журналист, политик:

Ну, в выигрыше, безусловно, нормальные люди, палестинцы и израильтяне, которые, собственно говоря, никогда не хотели друг с другом воевать, наверное. Не знаю, правда, про израильтян. Но палестинцы хотели просто справедливости. Они хотели вернуться на свою родину, с которой их изгнали, и жить там вместе с теми добрыми людьми, которые готовы жить вместе с ними. Это как раз Израиль последние годы особенно постоянно говорил о том, что Палестины не существует. Палестинцы давно уже признали право Израиля на существование. Причем все фракции, включая ХАМАС. Но поэтому они в выигрыше, в выигрыше эти люди, которые возвращаются к своим близким из заключения, из палестинских туннелей, где содержали пленных, из израильских тюрем, где содержали заложников, включая с детского возраста многих. Многих там содержали десятилетиями. Сейчас палестинцы, когда возвращаются в Газу и на Западный Берег, очень интересно посмотреть на лица людей, которые по 30 лет провели в израильских тюрьмах, некоторые по совершенно сфабрикованным обвинениям и так далее. Но не хотелось бы сейчас говорить о том, о чем уже много сказано. Мы желаем и израильтянам, и палестинцам найти общий язык, и это наша общая позиция, я думаю, каждого вменяемого человека на этой земле.

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