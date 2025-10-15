Масштабный семейный форум прошёл в Полоцке

Духовно-нравственное воспитание – один из ключевых факторов развития страны и укрепления единства народа. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, выступая перед участниками просветительского проекта «Разговор о важном», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слова о роли семьи и традиционных ценностей получили продолжение в Полоцке, где состоялся семейный форум. Он организован Советом Республики совместно с Белорусской православной церковью и стал центральным мероприятием Недели родительской любви. В форуме приняли участие около 300 человек – это супружеские пары, парламентарии, представители органов власти и духовенства. Под сводами Софийского собора обсуждали вопросы воспитания подрастающего поколения, укрепления института семьи, а также достижения в общественной жизни. По итогам форума лучшие семьи были отмечены благодарственными письмами.

В пятницу в семье Бовдиловых пахнет корицей. Сегодня в меню шарлотка и душевные разговоры за столом. Это уже вкусная традиция, которую Виталий и Кристина переняли от своих многодетных родителей. Они на собственном опыте знают, что именно в такие моменты крепнет семейный дух.

Кристина Бовдилова, многодетная мама:

Это определенный вайб. Дом, даже просто улица, дети. Это как-то настолько все просто. Вот приходишь с работы вечером, как-то все вместе.

Их история похожа на сюжет из доброй сказки, где непременно есть семья, в ней растут детки. Просторный дом в 160 квадратов, два этажа, шесть комнат. Папа Виталий построил его своими руками, от заливки фундамента до кровли.

А начиналось все с комнаты в общежитии, где прожили 7 лет. Мечта о доме выросла вместе с семьей. С рождением третьего сына Ивана государство поддержало Бовдиловых, предоставив льготный кредит на строительство собственного жилья. Дом вырос за 2 года, а вместе с ним подросли и помощники. Родители работают на местном предприятии «Колхоз «Родина». Деревенский уклад жизни им по душе.

Виталий Бовдилов, многодетный отец:

Здесь тихо, спокойно, все есть. Магазины, аптеки, больницы, садики, школы. До города 10 минут езды.

Сегодня Бовдиловы и еще несколько десятков семей – главные участники уже третьего форума в Полоцке. Разговор о важном объединил почти три сотни белорусов. У каждого своя личная история, но всех сплачивает одно – безграничная любовь, взаимопонимание и тот самый прочный фундамент, на котором и стоит наше государство.

Семья – это важно, это сложно. Но жить друг без друга совсем невозможно. И для нас это является слоганом нашей семьи, потому что мы друг без друга вообще неразделимы. Для нас очень важны наши дети.

Семья – это самое важное, самое ценное, что вообще есть в обществе. И вот эта пропаганда семейных ценностей должна быть везде, всюду. Мне кажется, на каждом километре дорог должны размещаться баннеры.

Алеся Иванова, корреспондент:

Даты и место разговора о важном выбраны не случайно. Старейший город Полоцк – колыбель белорусской государственности, культуры и духовности. Именно в этом месте зарождались истоки православия на нашей земле, в основе которого принципы любви, семьи, уважения, верности и помощи ближнему.