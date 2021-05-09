Владимир Путин: наш общий долг – окружить вниманием участников войны, противостоять попыткам фальсификации истории

Новости Беларуси. С 76-летием Победы в адрес Президента и белорусского народа поступают многочисленные поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

В наших странах всегда будут помнить о великих подвигах и неисчислимых жертвах тех, кто защищал родную землю на передовой и в партизанских отрядах, трудился в тылу, кто освобождал другие страны от нацистского порабощения. Наш общий долг – окружить вниманием и заботой участников войны, твердо отстаивать правду о трагических событиях тех лет, сообща противостоять любым попыткам фальсификации истории.

Президент России передал самые добрые пожелания всем белорусским ветеранам. Пожелал здоровья, благополучия и долгих лет жизни.