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Владимир Путин: наш общий долг – окружить вниманием участников войны, противостоять попыткам фальсификации истории

09 мая 2021 13:33
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Новости Беларуси. С 76-летием Победы в адрес Президента и белорусского народа поступают многочисленные поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телеграммы направляют руководители стран ближнего и дальнего зарубежья, известные политические деятели.

Касым-Жомарт Токаев: мы отмечаем беспримерный подвиг отцов и дедов, самоотверженно ковавших Победу над фашизмом

Владимир Путин: наш общий долг – окружить вниманием участников войны, противостоять попыткам фальсификации истории-1

Так, Владимир Путин в своем поздравительном послании подчеркнул священность Дня Победы для наших народов.

Владимир Путин: наш общий долг – окружить вниманием участников войны, противостоять попыткам фальсификации истории-4

Владимир Путин, президент Российской Федерации:
В наших странах всегда будут помнить о великих подвигах и неисчислимых жертвах тех, кто защищал родную землю на передовой и в партизанских отрядах, трудился в тылу, кто освобождал другие страны от нацистского порабощения. Наш общий долг – окружить вниманием и заботой участников войны, твердо отстаивать правду о трагических событиях тех лет, сообща противостоять любым попыткам фальсификации истории.

Президент России передал самые добрые пожелания всем белорусским ветеранам. Пожелал здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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