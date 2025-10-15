Юрий Фролов встретился с коллективом БГУФК в рамках единого дня информирования

Семья – важнейший источник сохранения и передачи духовных, нравственных ценностей и традиций нации. Об этом шла речь на встрече помощника Президента – инспектора по Минску Юрия Фролова с коллективом и студентами Белорусского государственного университета физической культуры, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Диалоговая площадка прошла в рамках Единого дня информирования и посвящена Неделе родительской любви. Говорили о семейных ценностях и системе государственной поддержки. В нашей стране создано все для реализации детства и материнства. Во время диалога акцентировали внимание на таких мерах поддержки, как льготное кредитование жилья, предоставление семейного капитала и других социальных гарантиях, в том числе для многодетных семей. К слову, только в столице их насчитывается около 17 тысяч. Семейные ценности – это основа белорусской государственности. Традиционная семья защищена в нашей стране Конституцией, определяя брак как союз женщины и мужчины.

Матвей Цагельников, студент БГУФК: Семья – это первое, что, в принципе, видит человек, когда рождается, когда живет. Это самое важное. Я считаю, что люди сейчас, наоборот, стали более ответственно подходить к вопросам семьи, рождению новой жизни. В Беларуси созданы хорошие условия для того, чтобы продолжать род, то есть рождение детей.

Юрий Фролов, помощник Президента – инспектор по Минску:

Наша задача – сохранить те ценности, которые у нас есть, те традиции, которые у нас есть, сохранить эту основу нашей государственности, основой которой является семья. Я очень хотел бы услышать от студентов университета, как они видят эту проблематику, насколько они мотивированы в том, чтобы создавать полноценные семьи, многодетные семьи.

Юрий Фролов также ознакомился с условиями обучения и проживания студентов. Посетили спортивные объекты и новое общежитие, которое построили в прошлом году. БГУФК – единственный в стране вуз, где ведут подготовку специалистов в сфере спорта и туризма. Сегодня здесь обучаются более 5 тысяч человек.