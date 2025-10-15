Прямой эфир

Будут ли изменения во вступительной кампании в 2026-м? Узнали у эксперта

15 октября 2025 17:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: 
Вступительная кампания начинается тогда, когда закончилась предыдущая. Вот 2026 год впереди. Лето. Будут ли какие-то конкретные изменения? Это первое. И второе: посоветуйте, что сейчас делать 11-классникам? 

Будут ли изменения во вступительной кампании в 2026-м? Узнали у эксперта-2

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
До лета 2026 года большая работа будет проведена. Она уже начата после завершения вступительной кампании 2025 года. Формируются уже в настоящее время университетами и нашими колледжами контрольные цифры приема. 

Григорий Азаренок: 
Они всегда ориентируются на прошлый год? 

Сергей Пищов:
Нет, они ориентируются на потребности экономики. Сейчас Министерство образования совместно с Минтруда и соцзащиты, Минэкономики и иными заинтересованными организациями формируют этот пул заявок, который в дальнейшем будет учитываться при утверждении тех или иных цифр. 

Чтобы не было вот этого перекоса «экономисты-юристы», потому что они востребованы у абитуриентов. То есть инженеры, педагоги, здравоохранение, сельское хозяйство – очень важная отрасль, где кадры нужны. И вот таким образом формируются планы приема в наши университеты и колледжи.

Сегодня уже на сайте Министерства образования, в вузах появляется вкладка «Абитуриенту-2026», она уже начинает наполняться, уже ряд мероприятий проведен. Например, определены даты проведения ЦЭ и ЦТ, которые будут проходить в 2026 году. Изменений здесь нет. 

В Беларуси утвердили даты проведения ЦТ в 2026 году

Утверждены вопросы, которые будут для ребят, планирующих поступать на условиях целевой подготовки по всем предметам, они уже тоже сегодня размещены. То есть уже с сегодняшнего дня необходимо, и рекомендация такая, начинать задумываться, кем мы будем ближе к лету становиться.

Подробности в видео.

# Образование # Образование в Беларуси # Сергей Пищов # Григорий Азаренок

Другие новости рубрики

Все новости
Жертвы фашизма – в Кобринском районе обнаружили ранее неизвестное место захоронения
15 октября 2025 17:55

Жертвы фашизма – в Кобринском районе обнаружили ранее неизвестное место захоронения

Как снизить стресс перед сдачей экзамена? Рассказала психотерапевт
15 октября 2025 17:47

Как снизить стресс перед сдачей экзамена? Рассказала психотерапевт

БГУИЯ подписал дорожную карту с II Пекинским университетом иностранных языков
15 октября 2025 17:41

БГУИЯ подписал дорожную карту с II Пекинским университетом иностранных языков