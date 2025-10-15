Будут ли изменения во вступительной кампании в 2026-м? Узнали у эксперта

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Вступительная кампания начинается тогда, когда закончилась предыдущая. Вот 2026 год впереди. Лето. Будут ли какие-то конкретные изменения? Это первое. И второе: посоветуйте, что сейчас делать 11-классникам?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

До лета 2026 года большая работа будет проведена. Она уже начата после завершения вступительной кампании 2025 года. Формируются уже в настоящее время университетами и нашими колледжами контрольные цифры приема.

Григорий Азаренок:

Они всегда ориентируются на прошлый год?

Сергей Пищов:

Нет, они ориентируются на потребности экономики. Сейчас Министерство образования совместно с Минтруда и соцзащиты, Минэкономики и иными заинтересованными организациями формируют этот пул заявок, который в дальнейшем будет учитываться при утверждении тех или иных цифр.

Чтобы не было вот этого перекоса «экономисты-юристы», потому что они востребованы у абитуриентов. То есть инженеры, педагоги, здравоохранение, сельское хозяйство – очень важная отрасль, где кадры нужны. И вот таким образом формируются планы приема в наши университеты и колледжи.

Сегодня уже на сайте Министерства образования, в вузах появляется вкладка «Абитуриенту-2026», она уже начинает наполняться, уже ряд мероприятий проведен. Например, определены даты проведения ЦЭ и ЦТ, которые будут проходить в 2026 году. Изменений здесь нет.

Утверждены вопросы, которые будут для ребят, планирующих поступать на условиях целевой подготовки по всем предметам, они уже тоже сегодня размещены. То есть уже с сегодняшнего дня необходимо, и рекомендация такая, начинать задумываться, кем мы будем ближе к лету становиться.