Не отвести глаз – вернисаж необычной выставки из Солигорска состоялся во Дворце Независимости

Это, пожалуй, одна из самых пронзительных выставок, что когда-либо проходили во Дворце Независимости. Картины, от которых невозможно отвести взгляд. Это не просто пейзажи и натюрморты. За каждым мазком – огромная сила воли, внутренняя светлая тишина и невероятная любовь к жизни. И трудно поверить, что авторы этих работ – люди, столкнувшиеся с серьезными физическими ограничениями. Но именно они учат нас замечать то, мимо чего мы порой просто проходим. Их мир – в нюансах. Их искусство – в искренности. Их талант – безграничен.

Выставка, открывшаяся 15 октября в зале торжественных церемоний, приурочена к Неделе родительской любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это не случайно – ведь тепло, которое идет от этих работ, по-настоящему семейное. О художниках, для которых нет границ ни в творчестве, ни в силе духа, – материал наших коллег.

Сегодня творчество особенных людей представлено на выставке во Дворце Независимости. Экспозиция открылась в зале торжественных церемоний. На полотнах – пейзажи и натюрморты подопечных отделения социальной реабилитации и абилитации инвалидов из Солигорского территориального центра социального обслуживания населения. Это знакомые белорусские места, но увиденные под определенным ракурсом. Открытие выставки организаторы приурочили к Неделе родительской любви.

Ирина Макарова, заместитель директора Солигорского районного территориального центра социального обслуживания населения:

Это для них, понимаете, как раскрыть себя. Это и улучшение их качества жизни. Они даже между собой сплотились на фоне вот этих совместных занятий. Для них это как социальная реабилитация. 22-летний Артем Шулековский – выпускник Солигорского ЦКРОИР, но периодически заглядывает в гости. Писать полотна начал рано, экспериментирует в техниках и жанрах. Любит познавать мир, подмечать детали, а впечатления переносит на холсты. Это его личный взгляд на все. Но такой пронзительный и яркий. Сегодня он тоже среди гостей во Дворце Независимости. Привез творческое полотно «Дорога к храму», это собирательный образ – на холсте внутреннее состояние души. Полотно «Дорога к храму» наравне с подарками известных художников-профессионалов займет свое особое место в главном архитектурном комплексе страны. Помимо рисования, Артем с детства занимается вокалом. Впервые пришел на сцену в 9 лет. И с тех пор не представляет свою жизнь без творчества и экспериментов.

Артем Шулековский:

Я могу сказать, что музыка помогает дальше жить, продвигаться, стремиться к чему-то новому и добиваться, конечно же, своих главных целей. Выставка во Дворце Независимости – не просто экспозиция картин. Рисунки художников с ограниченными возможностями – яркое подтверждение тому, что для творчества нет границ. Но, несмотря на трудности, подопечные центра показывают пример жизнестойкости и силы духа. Доказывают всем, кто находится в подобных сложных ситуациях, что нет ничего невозможного.