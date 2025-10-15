«Томагавки» в Украине – «Орешники» на Кубе? Гигин с места событий

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Да, действительно, много разговоров вокруг «Томагавков». Мы понимаем, что это не повлияет на ситуацию на фронте. Мы с вами это отлично знаем. И по опыту наших поездок в СВО, разговоров с ребятами, бойцами, мы понимаем, что никакие «Томагавки» их не остановят. Но это действительно серьезная эскалация. Недавнее заявление Владимира Путина о том, что это приведет к резкому ухудшению отношений США, все эксперты полагают, и в том числе здесь, это несколько отрезвило американскую администрацию, но это на время.



Поэтому данный вопрос совершенно нельзя исключать. Что касается поставок «Орешников» или какого-то другого дальнобойного оружия на Кубу или Никарагуа, или Венесуэлу, этот вопрос уже давно обсуждается в российском экспертном сообществе. Я скажу по своему опыту, я, наверное, его слышал впервые 2 или 3 года назад. Вот этот треугольник Куба-Венесуэла-Никарагуа, действительно, он очень тревожит американцев, потому что это прямо их граница, это их мягкое подбрюшье. Ничего исключать нельзя. Везде разные подходы, разные позиции.



Я скажу одно, что кубинское руководство вовсе не заинтересовано в какой-то дальнейшей эскалации. Сейчас здесь настрой на мир, на нормальное сотрудничество, расширение экономических связей, выстраивание в регионе Карибского моря, да и не только Карибского моря, атмосферы добрососедства. Вот на это настроена Куба. Люди хотят развивать экономику. Здесь проходят очень интересные экономические преобразования. Знаете, вот мы даже участвовали в мероприятиях, посвященных столетию Фиделя Кастро, и везде голубь. Голубь на фоне кубинского флага.



Голубь – это же символ мира и это символ реального настроя кубинцев. Но, безусловно, как сказал наш Президент, есть красные линии, за которые никто не будет переходить. Вопросы империалистической агрессии, вопросы защиты своей независимости и суверенитета – это, безусловно, те самые красные линии. Поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация.



Григорий Азаренок:

Да, действительно, мира хотят кубинцы, мира хотят россияне, мира хотят, конечно же, белорусы. Мира не хочет только коллективный Запад. Он провоцирует. Напомню, это они повышают ставки. Они отправляют эти «Томагавки» украинцам. Это Украина выпрашивает бить вглубь России.

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