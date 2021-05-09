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Касым-Жомарт Токаев: мы отмечаем беспримерный подвиг отцов и дедов, самоотверженно ковавших Победу над фашизмом

09 мая 2021 13:31
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Новости Беларуси. С 76-летием Победы в адрес Президента и белорусского народа поступают многочисленные поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телеграммы направляют руководители стран ближнего и дальнего зарубежья, известные политические деятели.

Владимир Путин: наш общий долг – окружить вниманием участников войны, противостоять попыткам фальсификации истории

Касым-Жомарт Токаев: мы отмечаем беспримерный подвиг отцов и дедов, самоотверженно ковавших Победу над фашизмом-1

Годы войны сблизили народы всех советских республик. Защищая родину, плечом к плечу стояли бойцы разных национальностей. Более 60 уроженцев Казахстана сражались на нашей земле в ходе оборонительных боев летом 1941-го, воевали в партизанских отрядах и бригадах, несколько человек были в рядах героического гарнизона Брестской крепости.

Касым-Жомарт Токаев: мы отмечаем беспримерный подвиг отцов и дедов, самоотверженно ковавших Победу над фашизмом-4

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
В этот священный день мы с особым чувством гордости и благодарности отмечаем беспримерный подвиг отцов и дедов, самоотверженно ковавших на полях сражений и в тылу Победу над фашизмом во имя мирной жизни будущих поколений.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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