Касым-Жомарт Токаев: мы отмечаем беспримерный подвиг отцов и дедов, самоотверженно ковавших Победу над фашизмом

Новости Беларуси. С 76-летием Победы в адрес Президента и белорусского народа поступают многочисленные поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Телеграммы направляют руководители стран ближнего и дальнего зарубежья, известные политические деятели. Владимир Путин: наш общий долг – окружить вниманием участников войны, противостоять попыткам фальсификации истории

Годы войны сблизили народы всех советских республик. Защищая родину, плечом к плечу стояли бойцы разных национальностей. Более 60 уроженцев Казахстана сражались на нашей земле в ходе оборонительных боев летом 1941-го, воевали в партизанских отрядах и бригадах, несколько человек были в рядах героического гарнизона Брестской крепости.