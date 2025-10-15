От лесных ягод до домокомплектов – показываем интересные экспонаты на выставке-ярмарке «Лесдревтех»

Современная техника, изделия из древесины и полезные дары леса. Выставка-ярмарка «Лесдревтех» уже в 21-й раз открылась в Минске. В 2025 году она развернулась на площадке нового международного выставочного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посетителей здесь встречает масштабная экспозиция инновационной лесозаготовительной и деревообрабатывающей техники. В Минске начинает работу специализированная выставка-ярмарка «Лесдревтех»

Еще одна интересная локация – «Белорусское подворье». Она будет полезна тем, кто интересуется домокомплектами, банями и беседками. А в павильонах «Лесной домик» ждут любителей натуральных продуктов – от ароматного меда до свежих лесных ягод. С новинками лесной отрасли познакомилась Анастасия Близнюк.

Анастасия Близнюк, корреспондент:

Три тысячи квадратных метров выставочной площади, десятки экспонентов и сотни продуктов – все это выставка «Лесдревтех-2025». Свою продукцию и новейшие разработки представили ведущие предприятия из Беларуси, России и Китая. На площадке большое разнообразие техники и оборудования.

Новинку на площадке презентует китайский производитель. Современный гусеничный харвестер – лучшее решение для работы в труднодоступных местах и болотистой местности. Пока такая техника есть только в Логойском лесхозе, планируется, что до конца 2026 года Минлесхоз закупит еще 20 таких машин.

Суй Вэнбо, заместитель генерального директора по продажам машиностроительной компании(Китай):

Уже много лет мы работаем на белорусский рынок. Хотим развивать различные направления, в частности, поставлять технику для лесной отрасли. Это новый современный харвестер, который придется по нраву белорусским потребителям. Рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества.

В локации «Белорусское подворье» разместилась продукция деревянного домостроения лесхозов: бани, беседки и домокомплекты. А также новый проект садового домика с террасой. Метраж порядка 80 метров. Обойдется такой дом в 27 тысяч рублей. Спрос на такое теплое и уютное жилье с особым ароматом есть. Только с начала года лесхозы продали около 200 деревянных комплектов домов и бань. На выбор шесть типовых проектов.

Михаил Игнатик, директор Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Мы долго искали какие-то современные решения, современные технологии и пришли к той технологии, когда мы изготавливаем наши домокомплекты из сухого бруса. Пришли к такому проектику, его нарисовали, обязательное условие – терраса, кухня-студия с залом.

От вырубки и лесозаготовки до погрузки и перевозки – на выставочной площадке большое разнообразие специализированной техники. Продемонстрировали новые модели и российские предприятия.

Марина Качуро, Начальник отдела маркетинга брянского предприятия по производству сельскохозяйственной техники (Россия):

На данной выставке представлена мульчирующая фреза МС45220. Она используется для расчистки залежных земель от древесно-кустарниковой растительности. На территории уже Республики Беларусь у нас работают такие фрезы.