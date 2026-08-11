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Новости по тегу #Башар Асад

Суд в Сирии заочно приговорил Башара Асада к смертной казни – SANA
11 августа 2026 10:55

Суд в Сирии заочно приговорил Башара Асада к смертной казни – SANA

Песков заявил, что события в Сирии удивили и РФ, и весь мир
09 декабря 2024 14:15

Песков заявил, что события в Сирии удивили и РФ, и весь мир

Вооруженная сирийская оппозиция заявила о взятии Дамаска
08 декабря 2024 11:07

Вооруженная сирийская оппозиция заявила о взятии Дамаска

Лазуткин: Сирия – это то, что может быть дальше с Украиной, если там 3-4 года продлится спецоперация
14 февраля 2023 14:34

Лазуткин: Сирия – это то, что может быть дальше с Украиной, если там 3-4 года продлится спецоперация

Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Турции и Сирии
06 февраля 2023 10:17

Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Турции и Сирии

«Эрдоган ничего не забыл и не простил». К чему может привести противостояние Турции и США?
29 ноября 2022 16:02

«Эрдоган ничего не забыл и не простил». К чему может привести противостояние Турции и США?

«Я всегда привожу в пример и Батьку». Азарёнок попросил Апачева написать трек про Лукашенко
24 ноября 2022 19:13

«Я всегда привожу в пример и Батьку». Азарёнок попросил Апачева написать трек про Лукашенко

«Благодарим вас за поддержку». Роман Головченко встретился с губернатором Краснодарского края
24 ноября 2022 17:25

«Благодарим вас за поддержку». Роман Головченко встретился с губернатором Краснодарского края

Роман Головченко встретился с президентом Сирии Башаром Асадом
24 ноября 2022 09:56

Роман Головченко встретился с президентом Сирии Башаром Асадом

Роман Головченко встретится с Башаром Асадом
23 ноября 2022 19:28

Роман Головченко встретится с Башаром Асадом

Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Сирию. О чём будут общаться политики?
23 ноября 2022 13:10

Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Сирию. О чём будут общаться политики?

Роман Головченко проведёт переговоры с президентами Ирана и Сирии
22 ноября 2022 08:10

Роман Головченко проведёт переговоры с президентами Ирана и Сирии