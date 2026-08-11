Бывший президент Сирии признан виновным в умышленном убийстве более чем 1 человека, включая детей, а также в пытках, произвольном задержании и совершении преступлений против человечности.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что произошедшее в Сирии стало сюрпризом для всего мира, в том числе и для России.
По данным западной прессы, президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск на фоне происходящих событий. Его борт вылетел из столицы, но после неожиданно исчез с радаров. Британские агентства не исключают, что самолет сбили, а сам политик погиб.
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